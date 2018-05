"Włoski kryzys może być początkiem Armagedonu" - dr Artur Bartoszewicz w "Money. To się liczy"

Włoski kryzys jest dużo poważniejszy niż grecki, uważa dr Artur Bartoszewicz z SGH. - Z Grecją można było się bawić, to jest mały kraj, mała gospodarka. Włosi to co innego - mówił w studiu "Money. To się liczy".

- Włosi to są banki europejskie. One też są w trudnej sytuacji - zwraca uwagę Bartoszewicz. I dodaje: - Jeśli Włosi zaczną negować Unię, pojawi się konflikt wewnętrzny. Podważenie tych fundamentów, które zostały już zachwiane Brexitem.

