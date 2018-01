Włoski gigant zbrojeniowy ogłosił nową strategię. PZL Świdnik może na tym nieźle zarobić

Fot. PZL Świdnik Hala produkcyjna, w której powstają nowoczesne śmigłowce grupy Leonardo

Zamówień o wartości 13 mld euro spodziewa się w tym roku włoska grupa Leonardo, europejski gigant przemysłu zbrojeniowego. Jaka część tej kwoty trafi do Polski?

Ambitne cele firma zapisała w Planie Przemysłowym grupy na lata 2018-22. Zaprezentowano go w siedzibie koncernu we włoskim Vergiate w obecności m. in. Alessandro Profumo, prezesa Leonardo.

- Mamy zamiar zrealizować Plan Przemysłowy mający na celu powrót Leonardo na ścieżkę długofalowego zrównoważonego wzrostu. Stoimy w obliczu atrakcyjnej poprawy sytuacji na rynku, podejmujemy działania mające na celu wykorzystanie nowej strategii handlowej, mamy bardzo dużo złożonych zamówień i wiemy, że możemy dokonać dobrych inwestycji w rozwój poprzez dalsze doskonalenie kluczowych produktów oraz technologii – zapewniał Profumo.

Wedle planów Leonardo grupa już za dwa lata ma osiągnąć rentowność „na poziomie dwucyfrowym”. Stać się ma tak m. in. dzięki zamówieniom, których Leonardo spodziewa się w najbliższych latach. Ważną rolę w tym planie ma odegrać pion produkcji helikopterów – już teraz odpowiada on za 30 proc. zysków koncernu.

I tutaj pojawia się wątek polski. Nasza armia obecnie prowadzi dwa przetargi na dostawy śmigłowców. Jeden dotyczy marynarki, drugi sił specjalnych. Na posiedzeniu sejmowej komisji obrony w 2017 r. ówczesny wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Michał Dworczyk zapowiedział, że w tym roku Polska wyda na te cele 900 mln zł. Natomiast do końca 2022 suma ta wzrośnie do niemal 7 mld zł.

- Nasz helikopter spełnia wszelkie oczekiwania (polskiej armii – przyp. Red.) – zapewnił Profumo w rozmowie z money.pl. Ocenił, że po rekonstrukcji polskiego rządu przetarg może się opóźnić, ale firma się tego nie obawia. Do włoskiego koncernu należy m. in. fabryka śmigłowców PZL-Świdnik S.A. – Świdnik to część naszej sieci. Dzięki niemu czujemy się po części także polską firmą – podkreślił Profumo.

Na pytanie co oznacza dla robotników w Świdniku nowy plan dla grupy, odpowiedział, że to będzie zależeć od optymalizacji produkcji w innych zakładach Leonardo na świecie. – W Świdniku produkujemy np. kadłuby. Nie widzę powodu, by nie rozszerzyć tego o inne elementy – zapewnił prezes Leonardo.