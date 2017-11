Wojas chce zmniejszyć sieć salonów. Najdłuższa seria strat w historii

Fot. Wojas / materiały prasowe Tak długiej serii na minusie Woja nie miał w swojej historii. Teraz planuje redukcje sklepów w Polsce

Wojas po kolejnym kwartale na minusie ogłosił, że planuje zmniejszyć swoją sieć sklepów. Ma ich być tyle, ile dwa lata temu. Kolejne lokalizacje sprawdzane będą pod względem zyskowności.



Wojas chce, żeby jego sieć sklepów skurczyła się do 178 lokalizacji i to już na koniec tego roku. Z tego 158 ma być w Polsce. Oznacza to tylko i aż tyle, co zamknięcie czterech sklepów w Polsce. Tym samym sieć wrócić ma do rozmiarów z końca 2015 roku.

"Związane jest to ze zmianami w zachowaniu konsumentów, podczas gdy kanał sprzedaży e-commerce odnotowuje dynamiczny wzrost, ruch w sklepach stacjonarnych spada" - podała spółka w komunikacie.

Wojas poinformował jednocześnie, że podczas odnowień umów najmu w pierwszej kolejności skupia się na renegocjacji stawek czynszowych. Gdy analiza rentowności sklepu wskazuje na trwałą nierentowność - zapada decyzja o likwidacji salonu. Jednocześnie wciąż poszukuje nowych atrakcyjnych lokalizacji w Polsce pod nowe salony.

Sklepy Wojasa znajdują się głównie w Polsce, ale osiem zlokalizowano na Słowacji, sześć w Czechach, a po trzy na Białorusi i w Rumunii. W ciągu ostatnich 12 ostatnich miesięcy sieć zwiększyła się o trzy salony w Rumunii.

Zagraniczna sieć w tym roku (dane za dziewięć miesięcy) opowiadała za 14 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 22,2 proc. rdr - podała spółka. Dużo gorzej było w kraju - sprzedaż detaliczna w sklepach Wojasa spadła o 5,4 proc. do 109 mln zł.

"Z zebranych doświadczeń na rynkach zagranicznych wynika, iż bardzo istotna w dłuższym horyzoncie czasowym jest znajomość marki Wojas na danym rynku i jej pozycjonowanie na tle konkurencji. Wiąże się to z istotnymi nakładami na promocję i reklamę w danym kraju" - czytamy także w raporcie.

Spółka, podobnie jak inni detaliści z segmentu modowego (LPP, CCC), chwali się dynamiką sklepu internetowego. Ten kanał sprzedaży (tylko na kraj), zanotował 28,6-procentową dynamikę wzrostu rdr, a wielkość tej sprzedaży po 9 miesiącach 2017 r. wyniosła ponad 13 mln zł.

"Tym samym udział sklepu internetowego w krajowej sprzedaży detalicznej wyniósł 11 proc." - podaje spółka.

Trzeci kwartał na minusie. To negatywny rekord Wojasa

Plany redukcji sieci salonów podano w tym samym raporcie, który mówił o kolejnym kwartale ze stratami Wojasa. W historii był co prawda gorszy czas, gdy w dwa kwartały stracił 4,3 mln zł, ale nigdy minus nie utrzymał się tak długo. Akcjonariusze nie usłyszeli ani razu o zyskach za ten rok.

W trzecim kwartale straty były o połowę niższe niż rok temu. Głównie dzięki utrzymaniu kosztów na wodzy przy nieznacznym przyroście przychodów. Spadki przychodów z własnych sklepów spółka nadrobiła głównie wzrostem sprzedaży hurtowej o 22 proc. rdr.

Wybrane dane finansowe Wojasa (mln zł, skons.) mln zł 3 kw. 2017 3 kw. 2016 zmiana % 1-3 kwartał 2017 1-3 kwartał 2016 zmiana % przychody 53,7 52,4 2,4 161,9 159,30 1,6 wynik operacyjny -0,6 -0,7 18,0 -1,6 1,4 -212,2 zysk netto -0,7 -1,5 54,5 -2,3 -2,5 7,1 marża operacyjna % -1,1 -1,4 0,3 -1,0 0,9 -1,8 marża netto % -1,3 -2,9 1,6 -1,4 -1,6 0,1 przepływy operacyjne 3,9 1,8 116,6 3,6 4,5 -21,2 przepływy inwestycyjne -1,3 -0,9 -34,1 -4,1 1,1 -457,6 przepływy finansowe -1,7 -1,5 -14,1 0,5 -5,6 108,9 Źródło: raport kwartalny Wojasa