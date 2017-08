Telewizja WP podwoiła przychody. Zysk WP Holding dużo wyższy niż w pierwszym kwartale

Fot. Daniel Tomasz/WP

W drugim kwartale przychody Telewizji WP się podwoiły. Nie przełożyło się to jednak na zmniejszenie strat. Całej grupie WP udało się zwiększyć zyski siedmiokrotnie w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku. To dzięki działalności online. Analitycy giełdowi spodziewali się czegoś więcej.

aktualizacja 11:00

W drugim kwartale w segmencie telewizyjnym WP Holding pojawiły się większe pieniądze. Przychody doszły do 1,7 mln zł, czyli były prawie dwa razy wyższe niż w pierwszych trzech miesiącach roku (0,9 mln zł).

To jeszcze nie pozwala jednak na wykazanie zysków z Telewizji WP. Co więcej, straty się utrzymały. Strata EBITDA od kwietnia do czerwca wyniosła 3,9 mln zł i była o zaledwie 100 tys. zł mniejsza niż kwartał wcześniej. Przychody musiałyby być trzy razy wyższe niż w drugim kwartale, żeby zrównoważyć koszty.

- Według planów w czwartym kwartale strata EBITDA ma się już zmniejszyć do 2 mln zł. Wejście TVP Sport HD i innych kanałów na MUX-8 powinno poprawić sytuację wszystkich kanałów na tym multipleksie - powiedział Jacek Świderski, prezes WP Holding na konferencji prasowej.

„W ocenie zarządu ponoszone obecnie nakłady powinny w perspektywie długoterminowej przełożyć się na zwiększenie udziału w rynku, a co za tym idzie wzrost wartości osiąganych przychodów i wzrost rentowności tego segmentu” - czytamy w raporcie kwartalnym.

Oglądalność Telewizji WP w lipcu okazała się rekordowa w jej historii i wyniosła 0,26 proc. widowni w grupie komercyjnej 16-49. W przeciągu ośmiu miesięcy roku średni udział w widowni wyniósł 0,21 proc. Najchętniej oglądanym programem są „Mistrzowie kabaretu” z rekordowym jak dotąd 1,6 proc. oglądalności w grupie 16-49 osiągniętymi 12 czerwca.

Nieco gorsze wyniki od pozostałych trzech kanałów na MUX-8 tłumaczone są nieobecnością Telewizji WP na kanałach satelitarnych. Do oferty nie włączył go Cyfrowy Polsat.

Zobacz również: W sierpniu w Telewizji WP

Segment online zwiększył zyski

To jednak nie działalność telewizyjna stanowi o kondycji finansowej holdingu WP. Decydujący jest segment online. W drugim kwartale przyniósł profity większe niż rok wcześniej i dużo większe niż w kwartale pierwszym. Od kwietnia do czerwca b.r. zarobił 38,4 mln zł na poziomie EBITDA w porównaniu z 32,7 mln zł rok temu i 24,8 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2017 r.

To dzięki temu zysk netto holdingu wzrósł do 12,8 mln zł z zaledwie 1,6 mln zł w słabym pierwszym kwartale. Rok do roku były jednak niższe o 2,3 proc. a dużo lepszych wyników spodziewali się analitycy. Średnia prognoz z ankiety PAP wskazywała na 14,3 mln zł zysku netto.

Aż połowę przychodów i 40 proc. zysku EBITDA z działalności online daje już działalność e-commerce. W 2018 r. prognozowany jest wzrost udziału do odpowiednio 60 proc. w przychodach i 50 proc. w zyskach EBITDA - powiedział prezes Świderski na konferencji prasowej.

- Łącznie ze wszystkich działalności utrzymaliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów, z zachowaniem poziomu ubiegłorocznej EBITDA jako skutkiem planowanych inwestycji w telewizję. To przyzwoite wyniki, niemal w punkt zgodne z oczekiwaniem inwestorów - zauważa Świderski.

Zyski poniżej prognoz analityków mogą być przeszkodą dla odbicia kursu akcji ze spadków, które trwają od początku roku. Choć kurs dwa dni przed wynikami rósł, to nadal znajduje się poniżej 50 zł za akcję a to poziom zbliżony do rocznego minimum (48 zł). Kluczowa dla firmy jest zyskowność działalności telewizyjnej.

Notowania WP Holding w ostatnim roku





Działalność online zwiększyła zyski. Pierwsze miejsce WP miała w poczcie elektronicznej - 9,1 realnych użytkowników w Polsce w porównaniu z 8,4 mln Google. Trzy miesiące wcześniej użytkowników było jednak o 0,7 mln więcej. Liczba aktywnych kont pocztowych spadła w trzy miesiące z 11,5 mln do 10,4 mln.

Pierwsze miejsce firma utrzymuje wśród portali w tematyce finansowej oraz „styl życia” a drugie w sporcie i segmencie „zdrowie”. Spadek w drugim kwartale nastąpił w dziale „informacje i publicystyka” z 4. na 5. miejsce w polskim internecie, ale i w istotnym dla firmy segmencie „e-commerce” z 3. na 4. miejsce (spadek liczby realnych użytkowników z 5,4 do 4,3 mln).

- Już 50 proc. przychodów i 40 proc. EBITDA stanowi działalność, która jeszcze trzy lata temu praktycznie nie istniała - powiedział prezes WP, komentując wyniki segmentu e-commerce.

Większość, bo aż 92,39 proc. przychodów z internetu WP Holding uzyskuje w gotówce, tj. nie barterze. Rok temu ten procent był niższy - 90,67 proc.