WP lepsza niż Facebook i Google. Rewolucja się powiodła

Zwycięstwo Wirtualnej Polski w piętnastej edycji raportu poświęconego biurom reklamy internetowej to efekt m.in. wprowadzonej z początkiem 2018 r. rewolucyjnej zmiany rozliczania reklam. Dostawcy przestali bowiem płacić za wszystkie wyemitowane reklamy, a zaczęli jedynie za te, które faktycznie zobaczyli nasi użytkownicy (tzw. vCPM, cost per vieved mille – red.). W efekcie - po II kwartale 2018 r. – Wirtualna Polska już 93 proc. kampanii rozliczyła w nowym modelu, co zostało zauważone przez konkurencję. Rozliczanie reklam vCPM stało się rynkowym standardem.