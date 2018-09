Współpraca się opłaca – Międzynarodowe Forum PPP w Płocku

Fot. Shutterstock

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego nabiera rozpędu - nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Do sięgania po to narzędzie realizacji zadań publicznych, samorządy może zachęcić znowelizowana w lipcu ustawa o PPP. Inwestycje wykonane przy pomocy prywatnych funduszy są lekiem na brak kapitału inwestycyjnego w samorządowych budżetach. Korzyści jest jednak więcej, o czym przekonuje Płock, w którym 3-4 października odbędzie się Międzynarodowe Forum PPP.

Organizowane w Płocku Międzynarodowe Forum PPP to okazja zarówno dla samorządów, jak i sektora prywatnego do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów PPP. Tegoroczne wydarzenie zostanie poświęcone zagadnieniom związanym z: rozwojem rynku PPP, finansowaniem projektów oraz nową rzeczywistością prawną. Zaplanowano dyskusje, rozmowy, warsztaty, które przybliżą kluczowe aspekty projektów realizowanych w tej formule. Płock już po raz trzeci jest organizatorem spotkania poświęconego modelowi współpracy, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Podobne wydarzenia odbyły się w 2012 i 2017 roku, gromadząc licznych uczestników z Polski i zagranicy, a także przedstawicieli sektora administracji publicznej i firm prywatnych.

Jak wynika z danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na koniec 2017 roku instytucje publiczne realizowały sto siedemnaście inwestycji w takiej formule, a ich wartość wynosiła 5,6 mld zł. Co więcej, zgodnie ze znowelizowaną w lipcu ustawą o PPP, do 2020 roku planowane jest wypracowanie dwustu projektów, a także zwiększenie efektywności prowadzenia negocjacji w zakresie wyłonienia partnera prywatnego z 20 do 40%.

„Liczymy na to, że zarówno organizowane przez nas forum, jak i znowelizowana ustawa, ośmielą samorządy do częstszego korzystania z narzędzi, jakim jest PPP. Płock to miasto, które z chęcią wykorzystuje w swoich projektach partnerstwo publiczno-prywatne, dlatego chcielibyśmy podzielić się z innymi samorządami zdobytymi doświadczeniami i wypracowanymi rozwiązaniami” – podkreśla Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka.

Miasto Płock z sukcesem zakończyło projekt termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej, który został zrealizowany w formule PPP. Widoczne efekty współpracy skłoniły włodarzy miasta do rozpisania drugiego przetargu w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego na termomodernizację kolejnych budynków. Przykładami samorządów, które również wykorzystują ten model są: Zgierz, Karczew, Karczmiska, Ząbki, Kobyłka, Kobylnica czy Sosnowiec. Oprócz przedstawicieli samorządów, na forum swoimi doświadczeniami podzielą się również przedstawiciele firm prywatnych.

„To bardzo istotne, aby samorządy wymieniały się doświadczeniami w zakresie realizacji projektów PPP i wzajemnie napędzały do działania. Partnerstwo publiczno-prywatne to atrakcyjny i coraz częściej stosowany model realizacji zadań publicznych. Warto, żeby samorządy otworzyły się na współpracę z partnerami prywatnymi i dostrzegły liczne korzyści płynące z takiej współpracy” - mówi dr Rafał Cieślak, opiekun merytoryczny forum.

Do dyskusji zaproszono również ekspertów, a wśród nich: Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Witolda Słowika, Zastępcę Prezydenta Miasta Jacka Terebusa, przedstawicieli Związku Miast Polskich oraz sieci CIFAL.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp.j. oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak. Tegoroczne forum odbędzie 3-4 października w Orlen Arenie przy Placu Celebry Papieskiej 1. Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej: www.plockppp.eu.

Informacja prasowa