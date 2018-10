Wybór domeny, a Twoja pozycja w sieci – nazwa ma znaczenie

Zakup domeny z odpowiednim rozszerzeniem np. .eu, a także odpowiednia nazwa mają istotny wpływ na to, jak postrzegana będzie nasza firma. Wysoka pozycja w wyszukiwarce oraz łatwy do zapamiętania adres to klucz do sukcesu w biznesie. Żyjemy w czasach, gdzie Internet ma realny wpływ na naszą firmę, niezależnie czy działamy lokalnie, czy globalnie.

Czy nazwa domeny www ma wpływ na pozycję w wyszukiwarce?

Branża SEO, zajmująca się pozycjonowaniem stron w internecie, jest bardzo dynamiczna. Zmiany na rynku zachodzą cały czas, ponieważ główny gracz, czyli Google wprowadza częste zmiany w swoich algorytmach. Z tego powodu ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu nazwa domeny jest istotna z punktu widzenia pozycjonowania. W tej chwili stosowanie w nazwie domeny słów kluczowych nie jest istotne. Mimo wszystko, warto zainteresować się krótkimi nazwami lub takimi, które jednoznacznie kojarzą się z naszą działalnością. Dla wyszukiwarek istotna jest marka i jej popularność, dlatego im silniejsza marka, tym bardziej zostanie doceniona, nie tylko przez klientów, ale też przez wyszukiwarkę.

Rozszerzenie ma znaczenie

Większe znaczenie dla pozycjonowania, a przede wszystkim dla wiarygodności naszej strony ma wybór rozszerzenia. Zdecydowanie lepiej, gdy zdecydujemy się na popularne i pewne rozszerzenia takie jak .eu, .pl, czy .com. Adresy z takimi końcówkami budzą zaufanie wśród użytkowników i nie są traktowane jako podejrzane przez same wyszukiwarki. Szczególnie warto zainteresować się domenami z rozszerzeniem eu na nazwa.pl. Ich atutem jest dopiero rosnąca popularność, przez co można znaleźć wolne atrakcyjne nazwy domen. Przede wszystkim jednak to adres rozpoznawalny w całej Unii Europejskiej. Jeśli planujemy ekspansję na rynki zagraniczne to wybór rozszerzenia .eu jest strzałem w dziesiątkę (więcej powodów przemawiającym za tym rozszerzeniem znajdziesz w tym artykule). Zamiast kupować kilkanaście domen z końcówkami krajowymi, wybieramy jeden adres pod którym klienci z całego świata będą mogli nas znaleźć. Adres z końcówką .eu więcej będzie mówił mieszkańcom Hiszpanii czy Francji, niż końcówka .pl. Będzie też od razu sugerował działanie na europejskich rynkach. To niewielki wydatek, a może przysporzyć wielu korzyści na tle wizerunkowym. Łatwiej będzie też pozycjonować taką witrynę na różnych rynkach.

- Wykorzystanie końcówki EU w celu konstrukcji witryny wielojęzycznej jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia optymalizacji pod wyszukiwarki. Końcówka domeny europejskiej będzie lepiej odbierana przez użytkownika w Hiszpanii, czy w Szwecji niż wynik w Google z końcówką PL. Z technicznego punktu widzenia wdrożenie tagów hreflang dla oddzielenia wersji językowych będzie również łatwiejsze niż instalacja czy praca nad serwisami multisite. Wiele CMSów, w tym również sklepy internetowe umożliwiają łatwe implementowanie tagów hreflang. Oznaczenie różnych wersji językowych dla jednej domeny europejskiej ułatwia również prace analityczne z wykorzystaniem narzędzi takich jak Search Console – komentuje Specjalista SEO w firmie Nazwa.pl

Bezpieczna domena to dobrze pozycjonowana domena

Bardzo istotną kwestią są zabezpieczenia domen. Wpływają one na bezpieczeństwo nasze

i naszych użytkowników, ale też na to co widzą użytkownicy w swojej przeglądarce

i wyszukiwarce. Rejestrując domenę warto wybrać takiego rejestratora, który oferuje zabezpieczenie domeny SSL oraz DNSSEC. Na przykład nazwa.pl przy rejestracji domeny

w cenie daje pakiet „Bezpieczna Domena”. Znajdziemy w nim certyfikat SSL DV, zabezpieczenie DNSSEC oraz CAA (DNS Certification Authority Authorization). Taki pakiet nie tylko sprawi, że hakerom trudniej będzie podszyć się pod naszą domenę i wyłudzić dane, ale też zyskamy w oczach Google.

Warto pamiętać, że od lata 2018 w przeglądarce Google Chrome strony bez certyfikatu SSL są oznaczane jako potencjalnie niebezpieczne. To może odstraszać użytkowników od naszej domeny i budzić nieufność. Dlatego tak istotne jest korzystanie z tego certyfikatu. Przy wyborze pewnego rejestratora nie ponosimy za to dodatkowych kosztów.

Przez brak wdrożonego certyfikatu SSL nasza strona będzie niżej w wyszukiwaniach Google'a. Nie jest to jednoznaczne, ponieważ, mimo że na pozycję w wyszukiwarce wpływa wiele czynników, jest to brane pod uwagę przy ustalaniu pozycji w Google. Co więcej prowadząc sklep internetowy, bez SSL nie będziemy mogli reklamować się w Google Ads Shopping, czyli wyświetlać produktów na stronie wyszukiwania.

Czym jest DNSSEC?

DNSSEC to kryptograficzny mechanizm do zabezpieczania informacji DNS. To zabezpieczenie całej struktury DNS przed jej modyfikacją i sfałszowaniem. Same DNS to system nazw domenowych, czyli rozwiązanie, które tłumaczy nazwy domen np. kowalski.pl na adresy IP czytelne przez komputery tj. np. 91.198.174.192. To bardzo złożony system zarówno od strony technicznej, jak i prawnej. Na protokół DNSSEC składa się wiele dodatkowych rekordów, które mają właśnie za zadanie zapewnić spójność systemu oraz klucze, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Dla użytkowników internetowych kluczowe jest to, że mechanizm ten jest i umożliwia ochronę domen przed sfałszowaniem i innymi atakami ze strony hakerów.

Czym jest SSL?

SSL to również protokół sieciowy, odpowiada on za nawiązywanie bezpiecznych połączeń internetowych, jest standardem szyfrowania na stronach WWW. Najprościej ujmując dane przesyłane pomiędzy użytkownikiem, a stroną są zaszyfrowane, więc nawet przechwytując informacje z takiego połączenia haker nie jest w stanie ich w prosty sposób odczytać. Do szyfrowania danych wykorzystuje się klucz, obecnie dostępne są certyfikaty 128 lub 256 bitów. Gdy strony korzystają z certyfikatu SSL, to jest to widoczne dla użytkownika. Na pasku adresu w przeglądarce widoczna jest ikona kłódki, a początek adresu to nie standardowe http:// , a https://.

Wybór domeny to inwestycja

Zakup domeny należy traktować jako inwestycję poczynioną na korzyść swojej firmy. Dobrze dobrana domena wpływa nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa, ale często przekłada się też na wzrost sprzedaży, czy pozyskanych partnerów biznesowych. Rozpoznawalny adres, łatwy do zapamiętania to jeden z kluczy do sukcesu. Drugim jest natomiast odpowiednie pozycjonowanie witryny w wynikach wyszukiwania i inne działania związane z obecnością marki w internecie. Domena zwłaszcza ta z końcówką .eu powinna to zadanie ułatwić. Rozszerzenie .eu otwiera nam drzwi na międzynarodowe rynki, pozwala na łatwe prowadzenie komunikacji marketingowej na terenie całej Unii Europejskiej. Warto jednak zastanowić się nie tylko nad nazwą, ale też doborem odpowiedniego rejestratora domeny. Tutaj partnerzy tacy jak nazwa.pl oferują w pakiecie wraz z rejestracją także rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo. Certyfikat SSL i DNSSEC to coś za co u niektórych operatorów trzeba płacić dodatkowo lub jest w ogóle niedostępne, natomiast u innych partnerów stało się standardem.