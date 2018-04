Wydał prawie 200 tys. zł na gry komputerowe. A miały być darmowe

Fot. Ten Square Games / materiały prasowe Fishing Clash okazał się przebojem i przynosi zyski

Free to play, czyli darmowe gry na komórkę? Nazwa prawdziwa tylko dla tych odpornych na sugestie. Producenci mają takie sztuczki, że wyciągną pieniądze od klienta. Jeden z nich wpadł w taki ciąg, że wydał aż 192 tys. zł.

Firma Ten Square Games to kolejny producent gier komputerowych, który wybiera się na warszawską giełdę. Oprócz typowych informacji, które udostępnia się w prospektach emisyjnych przed ofertą publiczną, spółka podała jednak bardzo ciekawe dane odnośnie swoich klientów.

Firma produkuje gry w segmencie "darmowych", tzw. free-to-play (F2P). Grę można ściągnąć za darmo na przykład na komórkę i nawet w nią grać bez grosza wydatku. Ale jeśli chce się coś dodatkowego, funkcję, która poprawi jakość rozgrywki, albo zwiększy przewagę nad przeciwnikami w przypadku rozgrywki sieciowej - wtedy zaczyna się płacenie.

Niektórzy gracze naprawdę "odjechali". Spółka policzyła, że stu "najbardziej zaangażowanych" dokonało średnio 56 tys. zł mikropłatności. Najwyższa wartość mikropłatności dokonanych przez jednego gracza przekroczyła wartość 192 tys. zł! Dla tych ludzi jak widać to nie jest "free-to-play".

Gracze teoretycznie dokonują płatności dobrowolnie. Piszemy "teoretycznie", bo sposób płacenia nie w przypadku wszystkich gier F2P jest jasny i oczywisty. W niektórych grach odbywa się to właściwie bez świadomości użytkownika - klika na jakąś funkcję ułatwiającą grę, a w tle tymczasem wysyła się płatny SMS. Gracz może niczego nie zauważyć, aż do momentu otrzymania rachunku od swojego operatora. Jeśli się gra na komórce, to lepiej płatne SMSy wyłączyć, by nie spotkać się z tego typu niespodziankami.

Płatności ułatwia też podłączenie karty kredytowej pod na przykład konsolę. Zaangażowany gracz "darmowej gry" może nie zauważyć, że obciążenia przekroczyły kwoty, jakie zwykle wydaje się nawet na gry pudełkowe. Może być to dużym problemem, jeśli na karcie kredytowej ustaliliśmy wysokie limity płatności internetowych.

Wspominany przez spółkę Ten Square Games osobnik najprawdopodobniej grał w Fishing Clash - grę wędkarską. To przebój studia, który miał premierę w październiku ub. roku i już w pierwszym miesiącu przyniósł przychody, przekraczające łączną wartość nakładów poniesionych na produkcję gry.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 roku przychody z mikropłatności generowane przez Fishing Clash szacowane są na 7,6 mln zł, z czego w samym marcu 3,7 mln zł. Dla porównania, przychody spółki w całym ubiegłym roku z wszystkich oferowanych gier wyniosły 27 mln zł, z czego 8,9 mln zł przyniosły reklamy w grach. Przeciętny aktywny gracz, korzystający z produktów Ten Square Games płaci średnio 1,70 zł miesięcznie (ARPU).

W gry oparte na mikropłatnościach celują też inni polscy producenci. T-Bull realizuje przychody rzędu 14 mln zł rocznie i zyski powyżej 5 mln zł głównie na grach "wyścigowych", które ściągnięto już łącznie 300 mln razy.

O tym, że to nie jest łatwy rynek świadczą straty Vivid Games, która również opiera się na grach "darmowych". Straty w ostatnich dwóch latach wynosiły 5,6-5,8 mln zł rocznie. Najnowsza wersja gry bokserskiej z serii „Real Boxing” już nie przynosi takich profitów, jak poprzednie dwie odsłony.

Słowo "free" zakazane

W czynnikach ryzyka w prospekcie emisyjnym Ten Square Games wskazuje, że sklepy Google i Apple już wdrożyły działania, które uświadomiły klientów gier. "We wrześniu 2014 roku Google zabroniło twórcom aplikacji opartych na mikropłatnościach nazywania ich darmowymi, nakazując umieszczanie informacji "zakupy w aplikacji". W listopadzie 2014 roku podobną politykę wprowadził App Store" - podano w prospekcie.

Według spółki zmiana nazwy typu gier, korzystających z systemu mikropłatności z F2P na nazwę, w której nie występuje słowo "free" może "niekorzystnie wpłynąć na rozpowszechnienie gier i pozyskanie nowych graczy".

Spółka obawia się też działań Komisji Europejskiej. W przyszłości może podejmować kolejne kroki w celu ochrony praw konsumentów, co negatywnie może wpływać na działalność spółki.