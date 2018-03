Wyłudzenia 500 Plus. Wiceminister rodziny: 48 mln zł to margines marginesów

- W 2017 r. zostało wypłacone ponad 24 mld zł, z tego 48 mln zł to świadczenia nienależnie pobrane. To 0,2 proc. wszystkich kwot wypłaconych w ramach 500 Plus - powiedział w programie "Money. To się liczy" wiceminister rodziny Bartosz Marczuk. - To margines marginesu - ocenił.

- Te zwroty wynikają z jednej głównej przyczyny, że osoby, które pobierały świadczenia bądź zapominają, bądź są niefrasobliwe, bądź niespecjalnie chcą przyznawać się do tego, że miały dodatkowy dochód - tłumaczył wiceminister.