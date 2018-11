Wyśmienite kawy mleczne z Philips LatteGo

Wyobraź sobie, że masz łatwy dostęp do sześciu rodzajów napojów kawowych przyrządzonych zawsze ze świeżo zmielonych ziaren i świeżego mleka w zaciszu własnego domu. Teraz to możliwe - rewolucja wśród w pełni automatycznych ekspresów do kawy w końcu nadeszła w postaci Philips 5000 LatteGo! Jest to zaskakująco łatwe w użytku urządzenie, którym możesz cieszyć się każdego dnia.