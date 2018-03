10-15 tys. zł to prawdziwe zarobki w branży IT - potwierdza Marcin Tchórzewski ze szkoły IT Coders Lab. Jak dodaje, osoby zaczynające karierę mogą liczyć na 2,5-4 tys. na rękę, kilkutysięczne zarobki są dla osób z doświadczeniem. - W IT szybko się awansuje, więc można też szybko dojść do bardzo dobrych pieniędzy - zapewnia. I tłumaczy, jakie umiejętności są potrzebne, żeby zrobić karierę w tej branży.

