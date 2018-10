Wystąpienia gości specjalnych: Zrównoważony rozwój priorytetem

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mówił , że ogromny wpływ na naszą przyszłość będzie miała sztuczna inteligencja. Nowe technologie już zmieniają produkty i usługi. Sztuczna inteligencja z jednej strony stworzy wiele nowych miejsc pracy, ale doprowadzi również do upadku wielu zawodów. Niektóre branże, np. ICT mają wpisaną cyfryzację w swoje DNA, inne jak budownictwo przywiązują mniejszą wagę do nowych technologii. Od liderów cyfryzacji odstają małe firmy. Komisja Europejska chce wspierać zrównoważony rozwój w kwestii sztucznej inteligencji, bo będzie ona kształtować społeczeństwa. Ważne, żeby obywatele byli w stanie przystosować się do zmian. Inaczej nie będą ich wspierać. I tutaj z pomocą musi przyjść edukacja, która powinna być jednym z priorytetów UE. - W moim kraju, Finlandii podjęto na przykład decyzję, aby każde dziecko rozpoczynało naukę pierwszego języka obcego już w wieku 6-7 lat – powiedział gość EFNI.