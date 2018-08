Wyższe ceny prądu. To przygniata polskie firmy

Hurtowe ceny energii elektrycznej w kolejnych latach będą dalej rosły. To fatalna informacja dla firm, które muszą się liczyć z utratą konkurencyjności - informuje "Rzeczpospolita".

Jak podaje gazeta, prąd z dostawą na przyszły rok kosztuje już na Towarowej Giełdzie Energii ponad 250 zł za megawatogodzinę.

Co oznacza, że gdyby firma chciała kupić dziś energię potrzebną jej na cały 2019 r., to musiałaby liczyć się z wydatkami o ok. 50 proc. wyższymi niż przed rokiem.

To między innymi przez rosnące ceny węgla, na którym oparta jest polska energetyka, a także z wysokiego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, które przekroczyły w ostatnich dniach 20 euro za tonę, choć przed rokiem kosztowały zaledwie 5 euro.

Dla firm droższy prąd oznacza utratę konkurencyjności. Jak pisze „Rzeczpospolita”, w I półroczu Polska miała wyższe hurtowe ceny prądu niż kraje ościenne.

