Przez dekadę płace wzrosły nam o 25 proc. Przegonili nas tylko Litwini

Portfele Polaków powiększyły się od 2008 o 25 procent. To niemal najlepszy wynik spośród krajów OECD. Szybciej pensje rosły tylko na Litwie. Są też kraje, w których przez 10 lat wynagrodzenia mocno się skurczyły. Tak było w Grecji, Meksyku, ale i w Wielkiej Brytanii.

Litwa. Tam realne wynagrodzenie zwiększyło się od tego czasu o około 40 proc. Średnia dla wszystkich krajów nie przekroczyła 10 procent. Mniej więcej na tym poziomie rosły pensje w najbardziej rozwiniętych krajach, na przykład w Niemczech czy we Francji. Realna pensja przeciętnego Polaka wzrosła w ciągu ostatniej dekady o 25 proc. - wynika z danych OECD. Spośród krajów skupionych w tej organizacji, wyprzedziła nas tylkoTam realne wynagrodzenie zwiększyło się od tego czasu o około 40 proc. Średnia dla wszystkich krajów nie przekroczyła 10 procent. Mniej więcej na tym poziomie rosły pensje w najbardziej rozwiniętych krajach, na przykład w Niemczech czy we Francji.

Co ciekawe, na trzecim miejscu na podium znalazło się Chile. To jeden z niewielu południowoamerykańskich krajów należących do OECD. Ledwie o kilka procent wzrosły wynagrodzenia w USA, choć w ostatnich latach w tym kraju utrzymuje się niezła koniunktura w gospodarce.

Nie zaskakuje kraj, który zajął ostatnie miejsce w zestawieniu OECD - to Grecja. W tym kraju wynagrodzenia od lat nie rosną, tylko się kurczą. Przez całą dekadę spadły o niemal 20 proc. Realne wynagrodzenia spadły też o kilka procent w Meksyku oraz nieznacznie w Wielkiej Brytanii. Przez płacę realną ekonomiści rozumieją zależność pomiędzy kosztami a zyskami. To siła nabywcza płacy, czyli po prostu ilość towarów czy usług, które można za nią kupić.

