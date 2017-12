Gminy zadłużone na 55 mld zł. Największy dług Warszawy, ale nie tam mieszkańcy mają największy problem

Fot. Piotr Jedzura/REPORTER Zadłużenie gmin od pewnego czasu maleje, ale dalej jest bardzo duże.

Warszawa jest najbardziej zadłużoną gminą w Polsce. Ma do spłaty ponad 5,5 mld zł. Znacznie mniejszy dług mają w kolejności: Wrocław i Łódź. Największe problemy mają jednak mieszkańcy małych Ostrowic, gdzie na każdego przypada ponad 18 tys. zł zobowiązań. Gmina stoi na progu bankructwa.

Warszawa jest numerem jeden pod względem zadłużenia. Najnowsze dane, do których dotarła PAP pokazują, że na koniec września jako gmina miała na koncie zobowiązania na kwotę 5,56 mld zł.

Drugi pod tym względem Wrocław miał dług o połowę mniejszy - wyniósł 2,81 mld zł. Na najniższym stopniu podium tego niechlubnego rankingu znalazła się Łódź, zadłużona na 2,53 mld zł.

Statystyki Ministerstwa Finansów pokazują, że dwa miliardy przekracza jeszcze Kraków. Wyraźnie ponad miliard długu ma Lublin i Poznań. Bydgoszcz i Szczecin jest na poziomie dokładnie miliarda, a dalej plasują się Gdańsk, Toruń, Kielce i Katowice.

W sumie zadłużenie wszystkich gmin w Polsce wynosi 54 mld 617 mln zł.

Choć kwota ta robi duże wrażenie, statystyki wskazują, że przyrost zadłużenia gmin hamuje. Między 2006 i 2014 rokiem długi wzrosły niemal trzykrotnie do prawie 59 mld zł. Przez ostatnie 3 lata malały. Na koniec 2016 roku wynosiły 56,68 mld zł.

Choć zadłużenie samej Warszawy stanowi ponad 10 proc. całości zadłużenia gmin, sytuacja stolicy nie jest aż tak zła, a na pewno nie grozi jej bankructwo. W przeciwieństwie do małych gmin, gdzie w przeliczeniu na jednego mieszkańca zadłużenie potrafi być prawie 6-krotnie wyższe.

Taka sytuacja panuje w Ostrowicach w województwie zachodniopomorskim. Tu zadłużenie "na głowę" wynosi 18,6 tys. zł. Drugi najgorszy wynik należy do Rewala, również w zachodniopomorskim, który ma zobowiązania sięgające 15 tys. zł na mieszkańca.

Co ciekawe, obie gminy łączy fakt, że brały kredyty w parabankach.

Nad Ostrowicami, w związku z zadłużeniem wiszą od pewnego czasu czarne chmury. Gminie Grozi nawet likwidacja. Pod koniec września przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkali się z władzami Ostrowic i Drawska Pomorskiego, w związku z rozważanym połączeniem obu gmin.

Podczas gdy Ostrowice mają 18,6 tys. zł długu per capita, w Warszawie każdy mieszkaniec musiałby przekazać do budżetu 3,2 tys. zł, żeby spłacić zobowiązania ciążące na gminie. W przypadku Wrocławia jest to 4,4 tys. zł, a Łodzi 3,6 tys. zł.

Średnie zadłużenie mieszkańca w skali wszystkich gmin w całym kraju to 882 zł.