Zagraniczna ekspansja Pekao SA. Bank nawiązuje do historycznych tradycji

Fot. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ Koloryzacja: Anna Marjańska Pracownicy paryskiego oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA szybko zdobyli zaufanie Polonii. Zdjęcie pochodzi z 1930 r.

Chcemy w nowoczesny sposób nawiązać do chlubnej tradycji banku, który w okresie międzywojennym otaczał opieką rodaków żyjących za granicą. W najbliższych miesiącach otwieramy przedstawicielstwo banku w Londynie – mówi Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.

Bank Polska Kasa Opieki SA. powstał 17 marca 1929 roku. Jego celem w pierwszych latach działalności było stworzenie oferty dla Polaków, którzy po odzyskaniu niepodległości zamieszkiwali poza ojczyzną. Według szacunków, emigranci mogli stanowić nawet jedną czwartą wszystkich żyjących wówczas Polaków. Bank uruchomił wówczas zagraniczne placówki we Francji, Palestynie, Argentynie i Stanach Zjednoczonych.

Pomoc dla polskich firm

– W jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę przypominamy naszą historię i pokazujemy, że jest dla nas inspiracją i zobowiązaniem – mówi Michał Krupiński, prezes Pekao SA. - Jednym z naszych priorytetów jest wspieranie polskich firm w ekspansji międzynarodowej – dodaje prezes Krupiński.

W ostatnich latach Polacy założyli za granicą tysiące firm (ocenia się, że w samej Wielkiej Brytanii powstało około 30 tys. podmiotów). Dodatkowo wiele dużych przedsiębiorstw związanych z Polską planuje wejście na zagraniczne rynki. To właśnie do tych klientów chce dotrzeć Bank Pekao SA.

– Analizujemy możliwości otwierania oddziałów zagranicznych, w szczególności biur w Nowym Jorku i w Londynie – mówi Michał Krupiński. – Przedstawicielstwo w Londynie powstanie w najbliższych miesiącach. Chcemy być bliżej naszych akcjonariuszy, ale również zamierzamy w ten sposób wspierać polskie firmy za granicą. To jest szczególnie ważne w USA, gdzie nasi klienci chcą byśmy pomagali im w rozmowach z bankami na Wall Street.

Otwarcie oddziału w USA wymagało mnóstwa zabiegów dyplomatycznych i towarzyskich. Na zdjęciu Prezes Banku Polska Kasa Opieki Henryk Gruber podczas jednego z przyjęć w Chicago, 1935 r.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ Koloryzacja: Anna Marjańska

Kiepura klientem Pekao

Bank Polska Kasa Opieki w przeszłości miał już oddział w Nowym Jorku. Jednym z jego klientów był Jan Kiepura, gwiazdor przedwojennych polskich scen. Rozwój nowojorskiego oddziału Banku uniemożliwił wybuch II wojny światowej.

– Już w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości podejmowane były próby zagospodarowania oszczędności Polaków zamieszkałych za granicą oraz umożliwienia Polonii przekazywania pieniędzy do kraju – przypomina prof. Wojciech Morawski, historyk, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. – Powstanie Banku Polska Kasa Opieki wpisywało się też w plan budowy silnego sektora państwowego w bankowości polskiej, co było konieczne po tym, jak wojna i inflacja pozbawiły kraj kapitału prywatnego - dodaje.

Chociaż okres tworzenia się banku – rok 1929 – kojarzy się głównie z Wielkim Kryzysem Gospodarczym, to w Polsce przełom lat 20. i 30. był czasem poszukiwania odpowiedzi na wyzwania gospodarcze, dotyczące przede wszystkim gigantycznych strat, jakie na polskich ziemiach wywołała I wojna światowa, a wcześniej 123 lata zaborów.

Gdy okazało się, że argentyńskie prawo zabrania tworzenia oddziałów zagranicznych banków, podjęto decyzję o powołaniu odrębnej spółki, Banco Polaco Polska Kasa Opieki. Na zdjęciu uroczystość otwarcia oddziału w Buenos Aires z udziałem argentyńskich oficjeli (1936 r.).

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ Koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek

– Jednym z celów gospodarczych państwa stało się stworzenie systemu, który będzie zachęcał do oszczędzania – podkreśla prof. Waldemar Paruch, politolog, znawca myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego.

Przedwojenne zagraniczne oddziały Banku mocno stawiały na promowanie oszczędności wśród Polonii. Polacy woleli powierzać pieniądze rodzimej instytucji finansowej, niż korzystać z usług obcych banków.

- Przyjeżdżali do mnie robotnicy z zagłębia węglowego z północnej i środkowej Francji i przywozili pieniądze. Otwierałem im książeczki oszczędnościowe. Nieraz ich pytałem, czy nie wygodniej byłoby im jednak przesłać pieniądze do kraju pocztą. Odpowiadali, że wolą przyjeżdżać. U nas mogą porozmawiać po polsku. Mieli zaufanie do mnie, oczekiwali rady na temat sposobów lokowania pieniędzy. Dobrze się u nas czuli – wspominał jeden z pracowników paryskiego oddziału, późniejszy prof. nauk ekonomicznych Stanisław Rączkowski (1912-2006).

Pekao SA na stulecie niepodległości

Bank Pekao SA zapowiada kolejne działania na rzecz uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W planie są m.in. wydawnictwa popularyzujące przedwojenną historię Banku, wystawa historyczna eksponowana w wybranych placówkach oraz udział w inicjatywach edukacyjnych poświęconych obchodom stulecia.

Bank Pekao SA zainaugurował obchody stulecia odzyskania niepodległości debatą historyków i wystawą prezentującą historię pierwszego dziesięciolecia. W dyskusji pt.: „Utworzenie Banku Polska Kasa Opieki w 1929 r. jako przykład polityki gospodarczej II RP. Jakie zobowiązania nakłada na nas historia?” wzięli udział profesorowie: Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa), Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej).

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Domu Polaków z Zagranicy, czerwiec 1938 r. Dom powstał m.in. dzięki środkom Banku Polska Kasa Opieki. Na pierwszym planie od lewej: gen. Kazimierz Sosnkowski, Marian Zyndram-Kościałkowski, ówczesny minister pracy i opieki społecznej, oraz Władysław Raczkiewicz, wówczas prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ Koloryzacja: Anna Marjańska