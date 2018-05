Lewiatan zaskarży niedzielny zakaz handlu. Długa lista zarzutów

Fot. East News (Marek Konrad/REPORTER) Zakaz handlu "stanie" przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Ustawodawca nie przyłożył się do przepisów i pełno w nich niejasności – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Przedsiębiorcy podkreślają, że to narusza zasadę zaufania do państwa i prawa.

Ustawa ograniczająca handel w niedzielę różnicuje zatrudnionych w nich pracowników – twierdzą pracodawcy. Jednym pozostawia pełną swobodę wykonywania pracy w określone dni, innym ją ogranicza. Zdaniem Konfederacji Lewiatan narusza to wiele konstytucyjnych zasad, m.in. ochrony pracy, wolności wykonywania pracy, równości wobec prawa oraz proporcjonalności – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Ale lista błędów jest znacznie dłuższa. Pracodawcy zwracają też uwagę na "rażąco krótkie vacatio legis", co przy ustawie rewolucjonizującej handel jest niewłaściwe. Jak zaznaczają pracodawcy, to ewidentne naruszenie konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz poprawnej legislacji.

Liczne wyłączenia i niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne przepisów. Inne rozumienie prawa w Ministerstwie Rodziny i Pracy, inne w Państwowej Inspekcji Pracy. To wszystko, pisze dziennik, powoduje spadek zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Z tych powodów Lewiatan przesłał do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o kontrolę ustawy, która funkcjonuje od marca 2018 roku.