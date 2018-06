Zakaz handlu w niedziele. Będą zmiany w przepisach

Fot. LUKASZ GDAK Solidarności nie podoba się m.in. otwieranie w niedziele sieci sklepów Żabka

Solidarność chce przeforsować kolejne zapisy w ustawie ograniczającej handel w niedziele. Budzi to sprzeciw większości przedstawicieli branży, ale wprowadzenie kolejnych zmian jest nieuniknione.



Związkowcy spotkali się z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisławem Szwedem i przedstawicielami branży handlowej, by omówić zmiany w przepisach. Podczas dyskusji iskrzyło wielokrotnie. Politycy nie spieszą się jednak z gaszeniem pożarów i zapowiadają, że za zmiany w ustawie wezmą się dopiero po wakacjach.

31-godzinna doba niehandlowa

Jednym z głównym postulatów Solidarności jest wydłużenie godzin objętych zakazem. Miałby on obowiązywać nie tak jak teraz - od północy do północy, a już od 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałek.

Przewodniczący pracowniczej Solidarności Alfred Bujara przypominał, że wielokrotnie składał już pisma wskazujące na konieczność nowelizacji ustawy. W środę ponownie złożył kolejne na ręce ministra Szweda.

- Mówiłem, że będą sieci, które będą przetrzymywały pracowników do godziny do 12 w nocy i wzywały pracowników po północy w poniedziałek. Ten proceder ma miejsce. Boimy się, że to się będzie rozszerzało, dlatego proponujemy zapisanie w ustawie, które będą dobę rozszerzały od godziny 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałek. Nie jest to wielka nowość. Na Zachodzie ustawy tak właśnie są skonstruowane i tak właśnie niedzielna doba pracownicza funkcjonuje - przekonywał Bujara.

Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz przewidywała z kolei, że przyniesie to bardzo negatywne skutki - przede wszystkim dla konsumentów.

- Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że firmy będą mogły się zatowarować. W związku z tym polscy klienci nie będą mogli kupić świeżego towaru w poniedziałek rano. Absolutnie nie zgadzamy się z tym postulatem - grzmiała prezes POHiD.

W jej ocenie zdecydowanie lepszym przepisem niż zakaz handlu byłoby dopuszczenie pracy w niedziele, ale za to z rotacją pracowników. Zatrudnieni w sklepach musieliby mieć zagwarantowane miesięcznie dwie-trzy niedziele wolne. Ten zapis jest jednak nierealny, bo rząd nie wycofa się z wprowadzonego prawa.

Obecny na spotkaniu poseł PiS Janusz Śniadek przyznał, że wydłużenie doby pracowniczej podczas nowelizacji ustawy może być skomplikowane. Wymaga to oceny, czy nowe przepisy nie będą kolidowały m.in. z kodeksem pracy.

Poczta w Żabce

Największe emocje na spotkaniu wzbudziła kwestia placówek pocztowych w sklepach, a szczególnie w sieci Żabka. Alfred Bujara narzekał na reakcję inspekcji pracy w tej kwestii.

- Dziwi nas fakt, że tutaj nie zastosowano radykalnych poczynań ze strony inspekcji pracy. Gołym okiem widać, że placówka spożywcza, monopolowa zachowuje status placówki pocztowej - wyjaśniał.

Przewodniczący pracowniczej Solidarności przekonywał również, że jest to proceder, który zaczyna się rozszerzać i jest w jego ocenie niepokojący.

Zarzuty związkowców odpierał przedstawiciel firmy Żabka Alfred Kupczak.

Wyjaśniał, że opinie i ekspertyzy prawne powołujące się na ustawę o prawie pocztowym wskazywały, że taka działalność jest zgodna z prawem.

- Wszystkie opinie prawne wskazywały na to, że skoro franczyzobiorcy mają umowy z operatorem pocztowym, który czyni przedsiębiorcę agentem pocztowym, a jego działalności daje status placówki pocztowej, to jest to spełnienie kryteriów zawartych w ustawie. I takich odpowiedzi udzieliliśmy franczyzobiorcom - wyjaśniał przedstawiciel Żabki.

Wyraził też zrozumienie dla działań związkowców. - Jeżeli prawo się zmieni, to tak jak do tej pory będziemy je respektowali z pełnym szacunkiem, ale nie zgadzamy się z oskarżeniem o obchodzenie prawa dlatego, że potwierdziliśmy franczyzobiorcom status definicji placówki pocztowej - tłumaczył.

Przedstawiciel Poczty Polskiej Artur Więckowski przypomniał z kolei, że umowa z Żabką została podpisana jeszcze przed wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele. Podkreślił też, że Poczta Polska nie jest zainteresowana szerokim otwarciem swoich placówek.

- W niedziele niehandlowe jest tylko 41 otwartych placówek Poczty Polskiej, co stanowi 0,6 proc. wszystkich - wyliczał Więckowski i zwrócił też uwagę na to, że Żabka współpracuje głównie z innymi operatorami pocztowymi.

Przewodniczący pracowniczej Solidarności Alfred Bujara zarzucił przedstawicielowi Żabki, że nie jest dobrze poinformowany w sprawie działalności swojej firmy.

- My najwięcej zgłoszeń otrzymujemy z waszych sklepów i to nie tylko od klientów, ale przede wszystkim od franczyzobiorców i pracowników - przekonywał Bujara.

Zarzucił też sieci handlowej, że przygotowywała się do omijania przepisów dot. zakazu handlu i m.in. wysyłała franczyzobiorcom wytyczne.

- Niezwykle trudno jest prowadzić dyskusję, kiedy nie opiera się na faktach - odparł zarzuty Kupczak. Wytknął, że stawiane są bezpodstawne.

Związkowcy chcieliby, aby do zapisów o placówkach pocztowych, dodać informację, że mogą być czynne, gdy jest to przeważająca działalność.

O krok dalej poszedł poseł Śniadek, który zaproponował, że w niedziele z zakazem handlu Żabka mogłaby być otwarta, ale wyłącznie w celu prowadzenia działalności pocztowej.

- Skłaniam się, żeby wyłączenie spod zakazu handlu sformułować, uzasadniając, że wyłączenie nie może być pretekstem do omijania ogólnego zakazu. Proszę bardzo, niech Żabka się otwiera, ale ma prawo prowadzić wyłącznie działalność pocztową. Nie jestem przekonany, czy będą korzystać z tego wyłączenia - zastanawiał się poseł PiS.

Zmian będzie więcej

Związkowcy przywołali jeszcze klika zapisów, które chcieliby zmienić. Nie były one jednak przedmiotem szerszej dyskusji.

Solidarność chce zmian w kwestiach bardzo ogólnych jak e-handel czy niezwykle szczegółowych - to między innymi zmiana zapisu dot. sprzedaży ryb z burty i zastąpienie go sformułowaniem "sprzedaż ryb bezpośrednio z połowu".

Proponuje też, aby centra dystrybucyjne zostały objęte ograniczeniami. Domaga się również doprecyzowania wytycznych dla inspektorów pracy, którzy prowadzą kontrole w niedziele.

Minister Szwed zapowiedział, że rząd z pewnością zajmie się zaproponowanymi rozwiązaniami i wysłucha każdej ze stron. Najwcześniej jednak po wakacyjnej przewie - na przełomie września i października.

