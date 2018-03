Zakaz reklamy piwa. Państwo straci na tym miliony

Kto na zakazie reklamy alkoholu ucierpi najbardziej? - Ta decyzja uruchamia całe domino konsekwencji. To uderzenie w agencje reklamowe, domy mediowe i w końcu telewizje. Jeśli to ma doprowadzić do spadku konsumpcji piwa, to przypomnę, że z podatku jest tego 8 mld zł. Każdy procent spadku spożycia to 80 mln mniej w budżecie - stwierdza Bartłomiej Morzycki ze Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego "Browary Polskie" w programie "Money. To się liczy".

- To nadmierna ingerencja państwa, m.in. w swobodę funkcjonowania działalności gospodarczej. To jest taka nadregulacja - dodaje Morzycki.

