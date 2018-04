Zarobki Jarosława Kaczyńskiego. Zwykły radca prawny może tylko o takich pomarzyć

Fot. Jan Bielecki W sumie, miesięczne zarobki prezesa PiS to ponad 11 500 zł

- Ja naprawdę na polityce nie zyskuję, tylko tracę - stwierdził Jarosław Kaczyński. Dodał, że gdyby był radcą prawnym w Warszawie, mógłby zarobić nawet kilka razy więcej. Money.pl sprawdził i ma złą wiadomość dla prezesa PiS.



Choć Kaczyński jest jednym z najmniej majętnych parlamentarzystów, jego miesięczne zarobki, porównując do średniej krajowej, niskie nie są.

Jako posłowi, przysługuje mu miesięczna pensja w wysokości prawie 10 tys. zł brutto (6 958,82 netto). Do tego dieta poselska, którą posłowie mogą wydać na dowolny cel, związany z wykonywaniem ich funkcji, np. na dojazdy, wyżywienie, organizację spotkań z wyborcami etc. Dieta to 2473 złote miesięcznie brutto. Dodatkowo jest inaczej opodatkowana i nie trzeba jej w żaden sposób udokumentować.

- Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 2 280,00 zł - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie sejmu.

Jak łatwo policzyć, Jarosław Kaczyński, jako poseł, zarabia 9 238 zł "na rękę". Ale to nie koniec. Od 2016 r., prezes PiS pobiera emeryturę - 3 187 zł miesięcznie (ok. 2 300 netto). Czyli w sumie, miesięczne zarobki prezesa PiS to ponad 11 500 zł.

Kaczyńskiemu, tak jak wszystkim posłom, przysługuje też ryczałt na prowadzenie biura poselskiego, który wynosi 14 200 zł. To pieniądze, które mają pokryć koszty prowadzenia punktu, w tym czynsz, media czy wynagrodzenia dla pracowników. Niewydaną kwotę parlamentarzyści muszę zwrócić.

Jak twierdzi Kaczyński, jego zarobki mogłyby znacznie wzrosnąć, gdyby zamiast polityką, zajął się czymś innym. - Nie twierdzę, że ja jestem jakimś nadzwyczajnym (...) ale sądzę, że dobrym radcą prawnym w Warszawie bym był - to przecież bym zarabiał parę razy więcej, niż zarabiam - powiedział na spotkaniu z wyborcami w Trzciance. - Ja naprawdę na polityce nie zyskuję, tylko tracę, biorąc pod uwagę doktorat z prawa - podsumował.

Sprawdziliśmy więc, na jaką miesięczną pensję mógłby liczyć prezes PiS. Według ostatniego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl, radca prawny w Polsce zarabia średnio 7 363 tys. zł brutto, czyli ok. 5 200 "na rękę". Pensję od 5 do 10 880 brutto (3 550 - 7 647 netto) pobiera co drugi radca prawny. Zaledwie 25 proc. zarabia więcej.

- Zarobki w branży radców prawnych bardzo trudno zbadać, bo są radcy pracujący w kancelariach i tacy, których na etatach zatrudniają firmy. Ich zarobki mogą się bardzo różnić - mówi Grzegorz Furgał z Krajowej Izby Radców Prawnych. - Zresztą, rynek radców z całą pewnością nie rozpieszcza. Co roku do branży wchodzi ok. 1 tys. nowych ludzi, często słyszę, że o klienta coraz trudniej.

W rozmowie z wyborcami Kaczyński powołał się też na swój stopień naukowy. To jednak, zdaniem radców, nie ma większego znaczenia. - Porada prawna to specyficzna usługa, niematerialna - komentuje Furgał. - Liczy się bardziej to, co radca sobą reprezentuje, jaki jest, jakie ma doświadczenie - kwituje.