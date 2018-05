3,5 tys. na rękę dla posła. Tego chcą Polacy

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Polacy nie chcą, by poseł zarabiał więcej od przeciętnego Polaka

Niemal połowa Polaków jest zdania, że zarobki posłów nie powinny przekraczać 5 tys. brutto, czyli ok. 3,5 tys. na rękę. Jedynie 7 proc. uważa natomiast, że wynagrodzenie brutto w Sejmie powinno być większe niż 10 tys.





Dokładnie 49. ankietowanych chce, by uposażenie posłów nie było większe niż 3550 zł netto - wynika z sondażu Gazety .pl. Kolejne 30 proc. respondentów jest z kolei zdania, że odpowiednia pensja parlamentarzysty mieści się w przedziale 3,5-5,2 tys. netto.

Zaledwie 3 proc. chce, by poselska pensja wynosiła powyżej 12,5 tys. brutto, co daje ok. 8770 zł netto. W tej chwili poseł zarabia nieco ponad 10 tys. zł brutto, ale dodatkowo przysługuje mu dieta, która przekracza 2,5 tys. Pieniądze te mają pokrywać koszty pracy związane z wykonywaniem mandatu.

Posłowie niedawno opowiedzieli się za obniżką uposażenia parlamentarzystów o 20 proc., jednak ustawą nie zajął się Senat podczas ostatniego posiedzenia.