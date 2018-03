Symboliczna złotówka na założenie żłobka. Radni obniżyli opłaty za wpis o 999 zł

Fot. AGENCJA SE/EAST NEWS Stolica zapewnia blisko 7,4 tys. miejsc w żłobkach.

Zamiast 1000 zł za wpis do rejestru niepublicznych żłobków w Warszawie rodzice zapłacą jedynie 1 zł. Radni miasta w ten sposób chcą zachęcić do zakładania kolejnych placówek.

Zgodnie z ogólnopolską ustawą o opiece nad dziećmi do 3 lat, samorządy mogą pobierać opłaty za obowiązkowy wpis do rejestru żłobków do 1000 zł. Jak poinformowało Miasto Stołeczne, radni Warszawy zdecydowali o obniżeniu opłaty do symbolicznej złotówki.

Magistrat tłumaczy, że samorządy muszą prowadzić taką dokumentację, gdyż to ona potwierdza, że prywatny żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun działają zgodnie z prawem i spełniają wszystkie ustawowe warunki opieki nad dziećmi.

- Staramy się, żeby w Warszawie było jak najwięcej miejsc w żłobkach. W ciągu 11 lat wybudowaliśmy 37 żłobków, zatrudniliśmy dziennych opiekunów i wykupujemy miejsca w żłobkach niepublicznych. Łącznie zapewniamy blisko 7,4 tys. miejsc - stwierdzała cytowana w komunikacie Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy. - Chcielibyśmy, aby także w prywatnych placówkach tych miejsc było więcej.

Obecnie w 61 żłobkach i 11 mini żłobkach jest 6931 miejsc, do tego dochodzą miejsca wykupione w 13 żłobkach niepublicznych - 316 miejsc - i u opiekuna dziennego kolejne 135 miejsc.

