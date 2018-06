Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu. Były prezes Wojciech Jasiński z absolutorium

Fot. Jacek Bereźnicki Rada nadzorcza Orlenu powiększyła się o dwie osoby

Walne Zgromadzenie PKN Orlen zadecydowało o powołaniu do rady nadzorczej Andrzeja Kapały i Anny Wójcik. Akcjonariusze udzielili też absolutorium członkom zarządu i prezesowi za 2017 r.

ZWZ PKN Orlen powołało we wtorek do rady nadzorczej spółki Andrzeja Kapałę, dyrektora biura administracji w PKO Banku Polskim, którego kandydaturę zgłosił Skarb Państwa, jako akcjonariusz płockiego koncernu. W odrębnym trybie, nie wymagającym zgody pozostałych akcjonariuszy, dyrektor departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Premiera powołał do rady nadzorczej płockiego koncernu Annę Wójcik – informuje serwis WNP.

Tym samym rada nadzorcza spółki liczy obecnie 9 osób, czyli maksymalną liczbę członków, jaką przewiduje statut.

Ponadto walne zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2017 r. wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej spółki, w tym byłemu prezesowi płockiego koncernu, od 16 grudnia 2015 r. do 5 lutego 2018 r., Wojciechowi Jasińskiemu i byłej przewodniczącej rady nadzorczej Angelinie Sarocie, która zasiadała tam od 2008 r., a kierowała radą od 27 czerwca 2013 r. do 2 lutego 2018 r.

