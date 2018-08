ZUS "dręczy" byłą minister cyfryzacji. Urząd odmówił wydania decyzji

Fot. Grzegorz Krzyzewski/REPORTER O decyzji ZUS była minister cyfryzacji poinformowała na Facebooku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował byłą minister cyfryzacji Annę Streżyńską, że nie wyda jej decyzji o niezaleganiu ze składkami. Powód? Nadpłata za trzy miesiące.

O dość kuriozalnej sytuacji była już polityk poinformowała w mediach społecznościowych. Na swoim facebookowym profilu zamieściła wpis, w którym wyjaśniła, że zakład przekazał jej odmowną decyzję za pomocą serwisu PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych).

Sytuacja jest tym bardziej dziwna, że Streżyńska zaznacza, że ma nadpłatę za trzy miesiące. Była minister pisze, że jedyne co jej zostało, to odwołać się do sądu okręgowego.

W styczniu, po rekonstrukcji rządu dla Streżyńskiej zabrakło miejsca w ekipie Mateusza Morawieckiego i wróciła do biznesu. Stworzyła własną spółkę technologiczną MC2 Solutions.

