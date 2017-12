Zwrot VAT przyśpieszony. To prezent fiskusa dla polskich firm

Fot. Karol Serewis/East News W tym roku kwota zwrotu VAT będzie mniejsza o około 1,2 mld zł.

Jeszcze w grudniu resort finansów przeleje polskim firmom w sumie 5 mld zł, które w normalnym trybie trafiłyby do nich później.

Zwykle termin zwrotu z podatku VAT przypada na styczeń i luty. Drugi rok z rzędu jednak fiskus zdecydował się przyśpieszyć operację – dowiedział się Dziennik.pl.

W ubiegłym do przedsiębiorców w grudniu trafiło 6,2 mld zł zwrotu z podatku, w tym roku ta kwota będzie mniejsza o około 1,2 mld zł.

– W tym roku zamierzamy również przyspieszyć zwrot VAT. Zaczęliśmy to robić już w listopadzie, a na większą skalę będzie to miało miejsce w grudniu. Założyliśmy, że teraz wartość zwrotów, które w standardowym trybie trafiłyby do firm dopiero na początku 2018 r., wyniesie ok. 5 mld zł – twierdzi informator Dziennika.pl zbliżony do Ministerstwa Finansów.

VAT powinien być natychmiast zwracany:

Tego roczny budżet, zdaniem Ministerstwa Finansów, jest znacznie lepszej kondycji niż zakładano, dlatego też fiskus może sobie pozwolić na ten świąteczny prezent dla przedsiębiorców.

– Poza tym możemy znów dać firmom więcej płynności finansowej z nadzieją, że przeznaczą te środki np. na inwestycje – stwierdził cytowany przez Dziennik informator.