Wielka rewolucja podatkowa w Ukrainie. Wszystkie podatki ostro w dół

Podatki w amerykańskim stylu

– Jestem wielkim zwolennikiem takich radykalnych zmian podatkowych . Co więcej, uważam, że należy je teraz zrobić. To nasza wyjątkowa szansa na zmianę kultury płacenia podatków w kraju – powiedział ukraińskiemu "Forbes" Rostyslav Shurma, zastępca szefa Urzędu Prezydenta Ukrainy, jeden z twórców ustawy.

Polskie firmy nie wyniosą się do Ukrainy

– Z uwagą śledzimy w Izbie prace nad tą ustawą – mówi wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha. Jak dodaje, władzom Ukrainy chodzi o to, by w warunkach wojny ludzie i firmy zaczęli płacić jakiekolwiek podatki.

Zdaniem wiceprezesa Szymczychy, projektowana ustawa jest skierowana przede wszystkim do firm ukraińskich, a nie po to, by przyciągnąć przedsiębiorców z zagranicy. Sama obniżka podatków – jak podkreśla nasz rozmówca – nie wystarczy, by zagraniczne firmy masowo ruszyły teraz w kierunku Ukrainy. Biznesowi potrzebna jest stabilizacja, której wciąż w tym kraju nie ma.