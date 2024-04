Wieś na Żuławach kusi turystów. Czym? Tulipanami

Pole tulipanów, na którym każdy może zerwać kwiatki

We wsi Błotniki położonej na Żuławach Wiślanych znajduje się pole "O Rany, tulipany". Jego właściciele od 14 kwietnia otworzyli je dla zwiedzających gości z całej Polski.

Chętni mogą odwiedzić je przez siedem dni w tygodniu. Od poniedziałku wstęp jest możliwy w godz. od 10 do 20, natomiast w weekendy – od godz. 9 do 20. Wstęp natomiast kosztuje 10 zł. Cena ta uprawnia do zerwania trzech kwiatków. Każdy kolejny skutkuje dopłatą 2 zł. Ponadto na miejscu można zrobić zdjęcia i rozłożyć się na piknik.