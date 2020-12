Wigilia droższa, ale skromniejsza. Polacy przerzucają się na gotowe dania

Jak pisze "Rzeczpospolita", w tym roku koszt samodzielnego przygotowania od zera kolacji wigilijnej dla czterech osób to około 105 złotych. Wzrost względem poprzedniego roku to około 3 proc.

Z powodu pandemii jednak wielu rodzinom uda się zaoszczędzić. Powód? Spotkania w mniejszym gronie, więc i prezentów znacznie mniej. A to właśnie one stanowiły największą część świątecznych wydatków. Jak pisaliśmy w money.pl, średni budżet w tym roku to około 500 złotych.

Co więcej, niektóre firmy cateringowe wprowadziły do swojej oferty pudełka z wigilijnymi potrawami. Te same dania mogą więc trafić pod kilka adresów. Wszystko po to, by rodziny - mimo że osobno - miały szansę zjeść ten sam posiłek.