Wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Sejm zdecydował

- Mimo kryzysu i kłamstw padających z tamtej strony będziemy prowadzić Polskę ku ambitnym celom, ku Polsce sprawiedliwej i będziemy to robić dopóki starczy sił i życia - stwierdził na koniec swojego wystąpienia Mateusz Morawiecki. Następnie zwrócił się do niższej izby parlamentu o udzielenie wotum zaufania.

- Dzisiaj, gdyby pan był człowiekiem honoru, za Szumowskiego , za Banasia, podałby się pan do dymisji - ripostował z mównicy sejmowej szef KO Borys Budka , podczas debaty po wniosku premiera o wotum zaufania.

- 6 czerwca 2018 z tej mównicy powiedziałam, coś do pana, co przylgnęło, jest pan Pinokiem polskiej polityki, nos rośnie do tej pory. O jakim dobrobycie pan mówi? Dobrobycie swoich kolegów na stołkach w spółkach? Może o Szumowskiego albo księży biskupów? - pytała Joanna Scheuring-Wielgus z klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.