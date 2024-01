Wrzucił 100 tys. zł do puszek WOŚP. Mieszkaniec Krakowa zaskoczył

Trwa 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Cel tegorocznej zbiórki to "Płuca po pandemii". Wolontariusze zbierają datki w większości miejscowości w Polsce, a także w wielu krajach na świecie.

100 tys. zł do puszki WOŚP w Krakowie

Wyjątkową historię przeżyły dwie wolontariuszki w Krakowie. Podszedł do nich mężczyzna, który przekazał im ogromną sumę pieniędzy.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W samym Krakowie w niedzielę kwestuje 8 tys. wolontariuszy. Zbiórkom towarzyszą różnorodne wydarzenia w całym mieście. Z wieży mariackiej hejnalista wygrywa co godzinę (od godz. 12.30 do godz. 19.30) hymn WOŚP – melodię "Karnawału" Voo Voo. Ostatnia melodia hymnu zabrzmi z wieży o godz. 20.05. Na Rynku Głównym do włączenia się w WOŚP zachęca także grupa golden retrieverów towarzysząca wolontariuszom.