Pogorszenie nastrojów w polskiej gospodarce. Są najnowsze dane

W czerwcu wskaźnik PMI spadł gwałtownie z majowego poziomu 47,0 do 45,1 p., sygnalizując pogorszenie kondycji polskiego sektora wytwórczego czternasty miesiąc z rzędu oraz najgorszy odczyt indeksu od listopada zeszłego roku.

Warunki gospodarcze znacznie w dół

"Bardziej pozytywna informacja jest taka, że tempo spadku kosztów produkcji utrzymało się na poziomie bliskim majowego rekordu , prowadząc do kolejnej rekordowej obniżki cen wyrobów gotowych. Tymczasem czas dostaw znów się skrócił, sygnalizując pierwszy trend zwyżkowy wydajności dostawców od początku 2016 r." – dodano.

Spada popyt a wraz z nim w dół idą ceny

To, co może cieszyć, to dalszy gwałtowny spadek cen środków produkcji.