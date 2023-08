Wspólne konto bankowe przed ślubem: korzyści, ryzyka i alternatywy

Wspólne konto bankowe przed ślubem: na czym polega?

Zalety wspólnego konta bankowego dla przyszłych małżonków

Zaletą wspólnego konta bankowego przed ślubem jest to, że partnerzy mogą łatwo zarządzać swoimi finansami, które i tak są potrzebne do prowadzenia jednego gospodarstwa domowego. Ponadto taki rachunek daje wyższą zdolność kredytową i większą wiarygodność finansową w przypadku starania się w przyszłości o kredyt hipoteczny.

Potencjalne ryzyka wspólnego konta bankowego przed ślubem

Jeśli narzeczeni się rozejdą i nie dojdzie do ślubu, to wspólne konto przestaje mieć rację bytu. Co wtedy? W przypadku rozstania można podjąć decyzję o rozdzieleniu wspólnego konta i przekształceniu go w rachunek indywidualny, co jednak będzie wymagać zgody obu współwłaścicieli. Takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe, dlatego można wnioskować do banku o rezygnację z rachunku.