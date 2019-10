Wybory parlamentarne 2019. Godziny głosowania

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. Obywatele Polski uprawnieni do głosowania wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów. Głosować tego dnia można w godzinach 7-21. Czas ten w szczególnych sytuacjach przedłużyć może Państwowa Komisja Wyborcza.

Wyborca, który chce wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2019 musi mieć ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania). Ponadto inne reguły obowiązują osoby, które chcą oddać głos poza granicami naszego kraju - będą oni mogli zagłosować w specjalnych obwodach głosowania utworzonych w dostosowanych do tego placówkach.

Wybory parlamentarne 2019. Zasady i godziny otwarcia lokali wyborczych. Karty do głosowania

Głosujący otrzymają dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory do Sejmu) będą widniały listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na drugiej (wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.