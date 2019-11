Wybory prezydenckie bez Donalda Tuska. Sikorski: "szkoda"

Możliwa kandydatura Donalda Tuska w wyborach prezydenckich była w ostatnim czasie przedmiotem wielu spekulacji. We wtorek Donald Tusk je przerwał, informując, że w nich nie wystartuje.

- Ogłaszam tę decyzję dzisiaj, bo czas nagli, a nie chciałbym w żaden sposób utrudniać opozycji procesu wyłaniania kandydatów. Uważam, że możemy te wybory wygrać, ale do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem - powiedział w Brukseli Donald Tusk.

- Najlepsze w decyzji Donalda Tuska jest to, że ją tak wcześnie ogłosił - uważa prof. Leszek Balcerowicz. Jak dodał na Twitterze: - Co do jej treści mam wątpliwości. Mam nadzieję, że się mocniej włączy w obronę państwa prawa i demokracji w Polsce.