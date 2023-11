Wycofują się z handlu rosyjską ropą. Obawiają się reakcji Amerykanów

Chodzi o firmy Minerva Marine, Thenamaris i TMS Tankers, które do listopada były aktywne w zakresie transportu rosyjskiej ropy. Koniec współpracy wiąże się z zaostrzeniem amerykańskich sankcji nałożonych na rosyjskie dostawy węglowodorów.

Rezygnują z handlu rosyjską ropą

Jak powiadomiła agencja, trzy greckie firmy przez dekady transportowały rosyjską ropę, nie wycofując się z biznesu po agresji na Ukrainę, kiedy większość zachodnich firm zrezygnowała z obsługi szlaków w obawie przed sankcjami. W ubiegłym roku podmioty, które podjęły ryzyko przewozu rosyjskiej ropy, miały odnotować rekordowe zyski . Obecnie - jak informują analitycy i media - Rosja nie ma jednak problemów z transportem swoich surowców do innych części świata.

Trzy greckie firmy posiadają ponad 100 tankowców, wystarczających do obsługi całego eksportu ropy w rosyjskich portach w Primorsku, Ust-Łudze i Noworosyjsku. Wielkość tego eksportu wynosi 2,4 mln baryłek miesięcznie.

"Flota cienia" może nie wystarczyć

Pojawiła się również tzw. flota cienia, która transportuje ropę z Rosji i Iranu, ale przewożone tą drogą ładunki nie są objęte zachodnimi ubezpieczeniami. Jednak, w ocenie ekspertów, ta flota może nie wystarczyć do transportu całej rosyjskiej ropy, ponieważ dostarczenie surowca do Azji zajmuje teraz 8-10 tygodni. Przed wprowadzeniem sankcji, kiedy transporty były realizowane także do Europy, czas takiej dostawy wynosił dwa tygodnie.