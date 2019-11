Wynagrodzenia przyśpieszyły. Efekt podwyżek nauczycieli

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w trzecim kwartale 4 931,59 zł brutto - podał GUS. Na umowie o pracę oznacza to 3 565 zł na rękę, a pracodawca musi na taką pensję wyłożyć 5 942 zł.

Średnie płace wzrosły o 7,7 proc. rok do roku i o 1,9 proc. w porównaniu z drugim kwartałem. Tak wysokiej dynamiki nie było od czwartego kwartału ubiegłego roku. Równo rok temu płace rosły wolniej niż teraz.

Wymieniona wyżej średnia liczona jest na podstawie pensji w firmach z minimum 10 pracowników oraz w sferze budżetowej. Z racji tego, że wzrost płac w dużych i średnich przedsiębiorstwach ostatnio spowalniał (6,6 proc. rdr we wrześniu), wzrost średniej to ewidentnie wpływ płac w budżetówce. Z podwyżką dla nauczycieli od września na czele.

To wzrosło od września o 9,6 proc. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty zwiększyło się o 244 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - o 251 zł brutto, nauczyciela mianowanego - o 285 zł brutto, a nauczyciela dyplomowanego - o 334 zł brutto. Do tego minimalna kwota dodatku za wychowawstwo wzrosła do 300 zł i wprowadzono tysiąc złotych na start początkujących nauczycieli.