XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W poszukiwaniu nowej Europy

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. unii energetycznej Komisji Europejskiej będzie gościem specjalnym debaty pt.: „Regiony górnicze UE: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzwania”. Wezmą w niej udział także m.in.: Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, Zdeněk Karásek, Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region for Restart and Coal Regions in Transition Programs, Jakub Miler, CEO InnoEnergy Central Europe, Mirosław Proppe, prezes WWF Polska, Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami debat podzielą się m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski, Dominika Bettman, prezeska Siemens, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Stephen Bull, Senior Vice President Wind and Low Carbon Development, New Energy Solutions Equinor, Dino Patti Djalal, założyciel i przewodniczący Foreign Policy Community of Indonesia, Dżakarta, Ryszard Florek, prezes FAKRO, Chip Espinoza, Expert on Multi-generational Workforce and Thought Leader on the Future of Work, Adam Góral, prezes Asseco Poland, Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Zbigniew Jakubas, właściciel Grupy Kapitałowej Multico, Tālis Linkaits, minister transportu Łotwy, Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft Polska, Rokas Masiulis, minister transportu i komunikacji Litwy, Susan Pointer, Vice President Global Public Policy Amazon, Dominique Ristori, dyrektor generalny ds. energii Komisji Europejskiej, Sanjay Samaddar, wiceprezes ArcelorMittal, Przewodniczący Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland, Žygimantas Vaičiūnas, minister energii Litwy.