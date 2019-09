Zarobki w Europie. Mimo wzrostu płacy minimalnej, nie dogonimy Zachodu przez nawet dziesiątki lat

Tymi słowami komentowali m.in. kontrowersyjny plan skokowego wzrostu płacy minimalnej. Ta, według zapowiedzi do 2023 roku, ma sięgnąć 4000 zł brutto. Jeśli tak się stanie, płaca minimalna będzie w relacji do średniej krajowej na najwyższym poziomie wśród 36 najbardziej rozwiniętych krajów OECD .

Premier i prezes PiS zapomnieli jednak, że minimalna płaca nie najlepiej świadczy o zamożności społeczeństwa. Więcej mówią np. średnie zarobki. Niestety na nie rząd nie ma bezpośredniego wpływu, a ciągle pod tym względem bardzo daleko nam do Zachodu. Co więcej, żeby dogonić Niemców, Francuzów czy Brytyjczyków zarobkami, potrzeba wiele, wiele lat.

Patrząc na statystyki nie dziwi emigracja zarobkowa do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Tam średnia płaca jest rzędu 9-10 tys. zł netto. A należy podkreślić, że nie jest to wcale najwięcej. Jeszcze wyżej są kraje skandynawskie z Norwegią na czele, gdzie zarabia się miesięcznie około 12,5 tys. zł netto. Kosmiczne wydają się przy tym płace w Szwajcarii (ponad 20 tys. zł netto).

To jednak tylko teoretyczne rozważania. Płace w najbardziej rozwiniętych gospodarkach rosną znacznie wolniej niż w rozwijających się, ale ciągle jednak idą w górę. Zakładając utrzymanie obecnego tempa podwyżek w poszczególnych krajach wychodzi, że Polak i Hiszpan będą zarabiać takie same pieniądze dopiero za około 22 lat (wynika to z dużych podwyżek w Hiszpanii). Łatwiej byłoby dogonić Francuzów (14 lat) czy Niemców (18 lat). Gorzej z Norwegią (34 lata), gdzie podwyżki przekraczają rocznie 3 proc.

To jednak mrzonki. Oba powyższe scenariusze z samego założenia obarczone są dużym błędem prognozowania, bo przyjmujemy, że polska gospodarka będzie się rozwijać w równie szybkim tempie co teraz przez kolejne kilkanaście lat. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że tak nie będzie. Tym samym nawet do wspomnianego przez prezesa PiS 2040 roku zostaniemy w tyle, zmniejszając jedynie przepaść w zarobkach do Zachodu.