Zaszczepieni dostaną niezwykły bonus. Linie lotnicze proponują, roczne, nielimitowane podróże

- Zaoferujemy meganagrody, czteroosobowa rodzina będzie mogła przez rok bez limitów korzystać z lotów w naszej sieci połączeń - zapowiedział prezes Quantas Alan Joyce w wywiadzie dla telewizji Nine News.

Dodał, że zostanie przyznanych co najmniej dziesięć takich nagród, po jednej na każdy australijski stan i terytorium. O nagrodach dla obcokrajowców nie ma jednak mowy.

Inne nagrody obejmują dodatkowe punkty w programie zbierania mil lotniczych i bezpłatne bilety. "Staramy się zrobić co możemy, by pomóc w kampanii szczepień. Program obejmie każdego, kto już przyjął szczepionkę i wszystkich, którzy to zrobią do końca 2021 roku" - zapewnił szef Quantas, cytowany przez PAP.

Joyce zachęcił również do podobnych działań inne australijskie firmy. Przekazał również, że Quantas przygotowują się do wznowienia połączeń międzynarodowych, co powinno nastąpić do końca 2021 roku.

Władze Australii, gdzie udało się opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, starają się teraz przyciągnąć do programu szczepień jak największą liczbę mieszkańców - komentuje agencja Bloomberg. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło dotąd tylko 4,2 mln z 26 mln Australijczyków.

Polskie władze też kuszą nagrodami w loterii dla zaszczepionych. W losowaniu będą mogli wziąć udział także ci, którzy zostali zaszczepieni przed 1 lipca. Co każde 2 tysiące szczepień jedna osoba otrzyma 500 zł. Co tydzień do wygrania będą dwie nagrody po 50 tys. złotych.

Raz w miesiącu dwie osoby dostaną 100 tys. złotych. Zwycięzcy loterii będą mogli również wylosować... auto hybrydowe. W loterii uczestniczyć będzie mógł każdy, kto skorzystał z rejestracji i przyjął pierwszą dawkę szczepionki.

Ponadto Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień, zapowiedział, że gminy, które zaszczepią najwięcej mieszkańców, mogą liczyć na miliony złotych. Tym samym 500 pierwszych gmin w Polsce, które zaszczepią minimum 70 proc. dorosłych mieszkańców, dostaną 100 tys. złotych.

