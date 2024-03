Złoto bije kolejny rekord. Wkrótce z cenami kruszcu może się coś wydarzyć

Złoto znów podrożało. Wartość kruszcu przebiła historyczny pułap 2200 dolarów za uncję. Co sprawiło, że surowiec nie tylko nie tanieje, ale cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów?

Popularność słota jest napędzana eskalacją konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie - ocenia Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (Invest.Cinkciarz.pl). Jak wskazuje, kruszec jest traktowany przez inwestorów jako bezpieczna przystań, co przekłada się na rosnący popyt, szczególnie ze strony banków centralnych. Ekspert nie widzi obecnie fundamentalnych przesłanek do spadku popytu na złoto i prognozuje, że notowania mogą przekroczyć 2300 dolarów za uncję w najbliższych miesiącach.