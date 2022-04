Zmiana nazwiska po ślubie — jakie dokumenty trzeba wymienić?

Jakie dokumenty należy wymienić po zmianie nazwiska?

Wymiana dokumentów jest możliwa na podstawie odpisu skróconego aktu małżeństwa, który potwierdza zmianę nazwiska. Najczęściej jest wydawany od razu po ceremonii przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przy przypadku ślubu cywilnego. Zdarza się tak, że dokument małżeństwo otrzyma w pierwszym dniu roboczym po ślubie.

W przypadku ślubu konkordatowego to duchowny, przed którym został zawarty związek małżeński, jest zobowiązany do przesłania oświadczenia małżonków o woli zawarcia związku małżeńskiego do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Ma na to 5 dni od dnia ceremonii ślubnej. Na tej podstawie przygotowywany jest odpis aktu małżeństwa przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Dokument trafia do pary pocztą w ciągu 14 dni.

Dopiero odpis aktu małżeństwa jest dokumentem, który pozwoli na dopełnienie formalności i zmianę dokumentów. Jakie dokumenty po ślubie trzeba zmienić? Oprócz dowodu osobistego są to także dokumenty podróżne czy te związane z posiadanym samochodem.

Dowód osobisty a zmiana nazwiska po ślubie

Najważniejszy dokumentem, który należy wymienić na nowy, jest dowód osobisty. Na wymianę nazwiska małżonkowie mają 3 miesiące od dnia ślubu. Wniosek można złożyć osobiście lub elektronicznie przez profil zaufany. Co istotne, dowód osobisty traci ważność po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych, które zawarte są w dowodzie osobistym.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, tak samo, jak wymiana dowodu i można to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Warto pamiętać o tym, że nowy dokument można odebrać tylko osobiście w urzędzie, który przyjął wniosek. Jeśli małżonek ma dotychczasowy dowód, powinien wziąć go ze sobą do urzędu.

Zmiana nazwiska po ślubie — dowód rejestracyjny i prawo jazdy

Prawo jazdy to kolejny dokument, o którym trzeba pamiętać przy zmianie nazwiska. Termin na wymianę prawo jazdy to 30 dni po otrzymaniu nowego dowodu osobistego. Warto więc pamiętać, aby dowód osobisty wymienić w pierwszej kolejności, ponieważ bez niego wymiana prawa jazdy jest niemożliwa.

Należy zgłosić się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu). Oprócz dołączonego, tak jak w przypadku dowodu osobistego, zdjęcia, trzeba pamiętać również o tym, by uiścić opłatę w kwocie 100,50 zł i do wniosku dołączyć także kopie aktualnego dowodu osobistego czy orzeczenie lekarskie. Na nowe prawo jazdy czeka się zazwyczaj do 9 dni roboczych.

W przypadku dowodu rejestracyjnego trzeba pamiętać o dokonaniu zmian, jeśli małżonek widnieje w dokumencie jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu. Wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego trzeba złożyć w urzędzie miasta, a dołączyć trzeba kopię dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, kartę pojazdu, nowy dowód osobisty, który potwierdzi zmianę nazwiska, a także potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 54,50 zł.

Na zmianę dowodu rejestracyjnego ma się tak samo, jak w przypadku prawa jazdy, 30 dni od dnia wydania nowego dowodu osobistego. Na nowy dokument czeka się do 30 dni.

Paszport po zmianie nazwiska

Po zmianie nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa paszport jest ważny jeszcze przez 60 dni od dnia ceremonii. Warto pamiętać o tym, aby również ten dokument wymienić na nowy, ponieważ wiele par wybiera egzotyczny kierunek na podróż poślubną i paszport może okazać się potrzebny. Należy wypełnić wniosek w punkcie paszportowym, dołączyć fotografię i uiścić opłatę w wysokości 140 zł.

Wniosek o wydanie paszportu trzeba złożyć w ciągu 30 dni od zmiany nazwiska, czyli sporządzenia aktu małżeństwa. Urząd ma 30 dni na to, by wydać nowy dokument.

Gdzie trzeba zgłosić zmianę nazwiska?

O zmianie nazwiska świadczy podpisany akt małżeństwa. Od chwili podpisania dokumentu można posługiwać się zmienionym nazwiskiem. Należy jednak pamiętać o tym, by poinformować odpowiednie urzędy i dopełnić formalności, by uniknąć kary.

W pierwszej kolejności należy poinformować swojego pracodawcę lub urząd pracy, jeśli jest się zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Pracodawca z kolei powiadamia ZUS oraz Urząd Skarbowy. Ważne jest, by pamiętać, że jeśli któryś z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, musi sam powiadomić zarówno ZUS, jak i Urząd Skarbowy. W przypadku tych dwóch instytucji przedsiębiorca ma tylko 7 dni na powiadomienie Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u od dnia zmiany danych osobowych.

Warto także dopełnić formalności w banku i zaktualizować swoje dane. Zazwyczaj wystarczy zrobić to elektronicznie czy podczas wizyty w oddziale. Kolejnym istotnym miejscem jest ePUAP, jeśli posiadasz profil zaufany. Internetowe Konto Pacjenta także powinno zostać zaktualizowane, ponieważ pozwoli to na korzystanie ze świadczeń medycznych. Jeśli małżonkowie mają podpisane umowy z dostawcami mediów czy operatorami komórkowymi, również warto poinformować o zmianie nazwiska. Małżonkowie, którzy nadal studiują, powinni powiadomić także uczelnię.

