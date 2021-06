Zmiany w pożyczkach. UOKiK chce zwiększyć wymagania dla firm

Koszty pozaodsetkowe są na bardzo wysokim poziomie. Wydaje się, że ich wysokość zmniejsza skłonność do lepszego zarządzania ryzykiem w firmach pożyczkowych - mówi we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

- Branża powinna wykonać pewną pracę, by trzon dochodów nie pochodził z wszelkiej maści opłat i prowizji. To dotyczy analizy ryzyka, zarządzania portfelem kredytowym czy relacjami z klientem. Wciąż obserwujemy np. napływ skarg dotyczących mechanizmów windykacyjnych - wskazał Chróstny.

Pytany, czy właściwym rozwiązaniem byłoby podniesie wymogu minimalnego kapitału w związku z tym, że dziś do tego, by uzyskać status firmy pożyczkowej, wystarczy 200 tys. zł kapitału i wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, odparł że widzi przestrzeń do tego typu rozwiązań.