Zarobki w Polsce. W tej branży biorą średnio 9 tys. zł na rękę miesięcznie

Ciekawostka 26 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Że informatycy za swoją "działalność intelektualną" przy tworzeniu i konserwacji sieci firmowych dobrze zarabiają to wiadomo nie od dzisiaj, ale sektor ubezpieczeniowy zarabia naszym kosztem podnosząc OC, a sektor bankowy ciągle wymyśla coraz to nowe "produkty" i tnie oprocentowanie lokat. A górnictwo, no cóż dopłacamy do tego my wszyscy. Czy ktoś w tym kraju mówiąc o wzroście wynagrodzeń ma na myśli także wszystkich ludzi wykształconych, którzy nie mając wielkiego wyboru pracując w większych zakładach pracy wpadli w czarną dziurę płac? Wszystko jest w rękach właściciela firmy lub Prezesów, a ci jakimś cudem jest na ogół ślepi i głusiy.