Zwolnienia w Polskiej Grupie Górniczej. Na pierwszy ognień 360 osób

W piśmie do związkowców zarząd napisał, że zwolnienia mają objąć 284 pracowników dołowych, 21 pracowników powierzchni kopalń i 55 pracowników administracyjno-biurowych.

Pfizer. Szczepionka na COVID. Marcin Jędrychowski o zapowiedziach Mateusza Morawieckiego

Głogowski zapewnił, że spółka konsultuje te kroki z organizacjami związków zawodowych. Efektem ma być porozumienie w tej sprawie. Pracownicy, którzy znaleźli się na liście do zwolnienia otrzymają odprawy zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Co to oznacza? Zarządu PGG proponuje, by oprócz kodeksowych odpraw emerytalnych, zwalniani pracownicy otrzymaliby odprawy pieniężne w wysokości miesięcznego (dla zatrudnionych krócej niż dwa lata), dwumiesięcznego (dla zatrudnionych 2-8 lat) lub trzymiesięcznego wynagrodzenia (dla zatrudnionych dłużej niż 8 lat).