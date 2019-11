Analiza poranna - Atmosfera wyczekiwania

Pierwszą była chińska prośba o dodatkowe rozmowy, a drugą możliwość odłożenia w czasie planowanego na połowę grudnia podwyższenia ceł w sytuacji, gdyby do tego czasu nie udało się podpisać częściowego porozumienia. W efekcie podczas wczorajszej sesji na Wall Street S&P 500 udało się obronić poziom 3100 pkt., a niemiecki Dax zdołał wrócić powyżej 13150 pkt. W tym ostatnim przypadku pomocnie okazały się być spadki eurodolara w kierunku 1.1050. Notowania głównej pary walutowej stabilizują się w ostatnich dniach w przedziale 1.1050-1.1100, czemu sprzyjało puste kalendarium makroekonomiczne. Dziś w kalendarium znajdują się odczyty PMI za listopad. Zarówno wstępna dane dla niemieckiego jak i francuskiego przemysłu wypadły lepiej od prognoz. W pierwszym przypadku wskaźnik wzrósł z 42.1 pkt. w październiku do 43.8 pkt., a w drugim z 50.7 pkt. do 51.6 pkt., co wskazuje, że koniunktura w tym sektorze stabilizuje się, a perspektywa deeskalacji konfliktu handlowego pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jeśli chodzi

o aktywność w usługach tutaj odczyty okazały się minimalnie słabsze od oczekiwań rynkowych. W Niemczech wskaźnik spadł do 51.3 pkt. z 51.6 pkt. w październiku, a we Francji utrzymał się na poziomie 52.9 pkt. Pogorszenie aktywności sektora usługowego w Niemczech, nie daje jednak zbytnio nadziei na odbicie wzrostu gospodarczego, wobec czego szanse na wybicie EURUSD powyżej 1.11 pozostają ograniczone. Sentyment do ryzyka i oczekiwania związane z wojną handlową w dalszym ciągu wydają się mieć decydujące znaczenie.