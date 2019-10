Analiza poranna - Chiny mogą nie być tak skore do ustępstw

Ubiegłotygodniowe fatalne dane ISM nie wyrządziły dużo szkód notowaniom na Wall Street, bowiem wrześniowy raport z rynku pracy wskazał, że nic niepokojącego się nie dzieje z amerykańską gospodarką, a spadająca dynamika wynagrodzeń pozwala myśleć o dalszym luzowaniu polityki monetarnej. Wyciągnęło to indeksy giełdowe na wyższe poziomy, niemniej jednak obecnie uwaga rynków skupiać się będzie na rozpoczynających się w drugiej połowie tygodnia amerykańsko-chińskich rozmowach handlowych i wizycie chińskiego wicepremiera Liu He w Waszyngtonie. Agencja Bloomberg wskazuje jednak, że strona chińska może w znaczącym stopniu zawęzić listę dyskutowanych tematów, co przez rynki finansowe nie jest najlepiej odbierane. Pytanie jak podejdzie do tego amerykański prezydent. Po ostatnich danych ISM jego skłonność do dalszego eskalowania konfliktu handlowego może być ograniczona. Kolejne podwyżki ceł, przy słabnącej koniunkturze mogłyby bowiem wywołać załamanie na rynku akcyjnym podobne do tego z końcówki 2018 roku, czego z

pewnością Trump chciałby uniknąć.