Analiza poranna - Coraz bliżej, ale wciąż daleko

Wczorajsze komentarze Kudlowa, głównego doradcy ekonomicznego amerykańskiego prezydenta stwierdzające fakt coraz bliższego zakończenia negocjacji handlowych wystarczyły, aby pobudzić popyt na bardziej ryzykowne aktywa, co w przypadku kontraktu terminowego na S&P 500 skutkowało pokonaniem poziomu 3100 pkt. Uczestnicy rynku jednak wybiórczo wybierają pojawiające się komunikaty w kontekście konfliktu handlowego i skupiają się na tych pozytywnych. Kudlow bowiem dodał również, że amerykański prezydent nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wycofania się z wprowadzonych w życie taryf mimo tego, że domaga się tego druga strona. Jego zdaniem Chiny nie dokonały bowiem jeszcze wystarczających ustępstw. Mimo tego, że w ostatnim czasie poczyniony został znaczący krok w rozmowach handlowych nie jest jeszcze przesądzone, czy zakończą się one happy endem i wycofaniem wprowadzonych w życie taryf, co jest już częściowo wyceniane przez rynek i pozostaje konieczne do poprawy perspektyw wzrostu na 2020 rok. Kluczowa będzie decyzja Trumpa, której nie musimy poznać w najbliższym czasie. Pytanie zatem jak uczestnicy rynku zachowywać się będą w takiej sytuacji. Czy w dalszym ciągu będą żyć w przeświadczeniu rychłego zakończenia wojny handlowej, czy też pojawi się więcej wątpliwości w tej kwestii.

Na rynku walutowym zmienność pozostaje niewielka i w przypadku walut z grona G10 mieści się w przedziale 0.2%, a eurodolar stabilizuje się w okolicy 1.10. W defensywie znajdują się bardziej bezpieczne przystanie, niemniej jednak kurs USDJPY pozostaje zdecydowanie poniżej 109. Skala aprecjacji bardziej ryzykownych walut jak AUDa czy NZD również jest kosmetyczna, szczególnie w porównaniu do wczorajszej przeceny. W kalendarium makroekonomicznym uwagę dziś należy zwrócić na październikowe dane o sprzedaży detalicznej w USA. Obserwowana na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy aprecjacja dolara była pokłosiem lepszych od oczekiwań wskaźników ISM i kolejna pozytywna niespodzianka może przełożyć się na dalszy spadek notowań EURUSD poniżej 1.10. Na rynku ropy naftowej obserwowane jest cofnięcie poniżej 57 USD za baryłkę, po wczorajszych danych amerykańskiego Departamentu Energii, które wskazały na dalszy wzrost wydobycia w USA do rekordowego poziomu 12.8 mln baryłek dziennie, co wpisuje się w scenariusz utrzymania

nadpodaży na globalnym rynku ropy w pierwszej połowie 2020 roku. Z tego względu kluczowy będzie formalny szczyt OPEC na początku grudnia, na którym podejmowana będzie decyzja dotycząca przyszłorocznych limitów produkcyjnych. Jak na razie nie ma zgody do tego, aby w jeszcze większym stopniu zmniejszyć wydobycie, przez co notowaniom czarnego złota może być trudno na trwałe wyjść powyżej 60 USD za baryłkę.