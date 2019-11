Analiza poranna - Coraz dalej od euforii

Choć chiński wicepremier pozostaje ostrożnie optymistycznie nastawiony do perspektywy podpisania częściowego porozumienia, to jednak na rynku widać jest coraz mniej pozytywnych nastrojów w związku z zakończeniem sporu. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się blisko pół procentową przeceną, a kontrakt terminowy na S&P 500 notowany jest w pobliżu 3100 pkt. Niemiecki Dax pozostaje poniżej 13100 pkt., co otwiera drogę w kierunku 12900 pkt. Poziom temperatury w amerykańsko-chińskich rozmowach podnosi jeszcze dodatkowo kwestia Hong Kongu. Już dziś Donald Trump może podpisać ustawę, która wprowadzałaby coroczne dokonywanie oceny statusu tego rejonu pod kątem amerykańskiego prawa. To z kolei bardzo nie spodobało się stronie chińskiej, która uznała to za niepotrzebne działanie. Z pewnością będzie to obniżać skłonność chińskich przedstawicieli do dokonywania kolejnych ustępstw, których spodziewa się Trump. Bez nich może być trudno o podjęcie decyzji dotyczącej anulowania części wprowadzonych taryf, bez czego

podpisanie porozumienia jest niemożliwe. Gra toczy się obecnie o to czy uda się uzyskać kompromis przed 15 grudnia, na kiedy amerykański prezydent zapowiedział kolejną rundę ceł. Jeśli strony nie zawrą wcześniej porozumienia, podwyżka ceł może zaprzepaścić ostatnie miesiące rozmów i doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu handlowego, dołując jeszcze bardziej poziom aktywności gospodarczej w 2020 roku.