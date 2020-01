Analiza poranna - Hossa trwa w najlepsze

Rajd ryzykownych aktywów motywowany oczekiwaniami na jutrzejsze podpisanie częściowego amerykańsko-chińskiego porozumienia oraz zepchnięciem konfliktu z Iranem trwa. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w przypadku technologicznego Nasdaqa wzrostami sięgającymi 1%, a notowania USDJPY w dniu dzisiejszym znalazły się powyżej 110. Nastroje rynkowe wsparły w dniu dzisiejszym dodatkowo grudniowe dane z Chin dotyczące bilansu handlu zagranicznego. Eksport wzrósł aż o 7.6% r/r wobec oczekiwanych przez rynek 3.2% r/r, a import zwiększył się o 16.3% r/r przy medianie prognoz na poziomie 9.6% r/r. Dzisiejsze dane wskazują, że mimo nałożonych przez USA w 2019 roku ceł gospodarka Państwa Środka radzi sobie dobrze. Daje to podstawy chińskim decydentom, aby przy negocjacjach drugiej rundy rozmawiać z USA jak równy z równym, co dla amerykańskiego prezydenta nie będzie komfortową sytuacją i może być przyczyną potencjalnych tarć. Jest to jednak dopiero dalsza perspektywa 2020 r. i na razie nikt nie zaprząta sobie

tym głowy. W sytuacji gdy podpisanie częściowego amerykańsko-chińskiego porozumienia jest już przesądzone, a konflikt z Iranem nie generuje znaczących ryzyk dla rynków finansowych wydźwięk sezonu wyników może okazać się kluczowy dla rozwoju dalszej sytuacji na Wall Street. Oczekiwania rynkowe wskazują na spadek zysku na akcję w IV kw. o 1.9%, co jeśliby się potwierdziło byłoby najgorszym odczytem od 2015 roku. Jeśli jednak dynamika sprzedaży poprawi się będzie to znak, że ożywienie gospodarcze znajduje się już na horyzoncie, a poziom aktywności powinien się poprawić bardziej zdecydowanie w I kw. 2020 r. Tak więc inwestorzy z nadzieją wyczekują na pierwsze rezultaty amerykańskich największych instytucji finansowych. Dopóki nie pojawią się negatywne dla sentymentu rynkowego informacje, ryzyka dla rynku akcyjnego pozostają skierowane w górę szczególnie, że polityka monetarna cały czas w największych gospodarkach pozostaje akomodacyjna.