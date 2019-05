Analiza poranna - Jeszcze nic straconego

Podniesienie ceł na import dóbr z Chin w ostatnich dniach wydawało się już przesądzone, dlatego też rynek jakoś przesadnie nie zareagował na informację o wejściu w życie wyższych stawek. O ile pierwszy dzień rozmów nie przyniósł przełomu, to jednak inwestorzy z optymizmem czekają na drugi, pozytywnie odbierając dalszą obecność chińskich negocjatorów w Waszyngtonie. Dodatkowo na koniec dzisiejszego dnia ma odbyć się rozmowa telefoniczna prezydentów USA i Chin. Uczestnicy rynku w dalszym ciągu liczą na to, że wydźwięk jaki z niej popłynie wskazywać będzie na możliwość zawarcia umowy handlowej w kolejnych tygodniach, co powinno ograniczać przestrzeń do spadków bardziej ryzykownych aktywów. Jeśli jednak rozmowy nie będą wystarczająco owocne i Chiny zdecydują się na wprowadzenia działań retorsyjnych będzie to czarny scenariusz dla rynku akcyjnego, mogący prowadzić do kolejnej fali kryzysu handlowego i głębszej korekty indeksów giełdowych.